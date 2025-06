O que ninguém conta sobre a desapropriação do Jockey

Mas afinal, qual era o projeto em questão, que interessava tanto Marconi Perillo e Steinbruch?

Era o PIU Jóquei. O Plano de Intervenção Urbana, que previa uma mudança radical da paisagem do local. Os PIUs são projetos destinados a promover a reestruturação urbana em áreas subutilizadas e com potencial de transformação da região. Era exatamente o caso do Jóquei. Ainda é.

O plano propunha a alteração do zoneamento para a verticalização da área na ponta sul do terreno oval, onde hoje está o estacionamento e um pequeno bosque de árvores exóticas. Ali seriam construídos apartamentos ou escritórios de alto padrão e talvez até um hotel. Um outro investidor também queria quadras de tênis e uma arena moderna, próxima à arquibancada, para competições de padrão internacional. Com o dinheiro arrecadado, o Jóquei pagaria a dívida de IPTU com a prefeitura e a construtora seria responsável por viabilizar um parque privado, com acesso público, na área das pistas. As corridas de cavalo poderiam continuar, em dias e horários específicos.

A parte das arquibancadas, tombada, não seria mexida, apenas recuperada. E a área das baias e casas de funcionários e jóqueis se tornaria um shopping a céu aberto, ideal para lojas de luxo, cafés, livrarias e restaurantes, além de um centro cultural.

Era um jogo de ganha-ganha, que uma frase mal encaixada durante uma reunião teria colocado tudo a perder. Ganhava a Prefeitura, que receberia o valor devido; ganhavam os empresários do mercado imobiliário, com boas oportunidades de investimentos; ganhava a população, com um novo parque e um novo shopping; ganhava o Jóquei, com a quitação da dívida e a manutenção do turfe e das apostas.

Quis a política, no entanto, que o caminho fosse outro. Não necessariamente pior, nem melhor. Mas melhor, com certeza, do que está agora.