Uma cidade linda também pode ter uma Times Square

No Edifício Matarazzo, no Viaduto do Chá, há quem me garanta que serão somente instalações de arte digital, mas... com patrocínio. Pode ser, mas também pode não haver restrição nenhuma para ser só publicidade. Deveria haver uma contrapartida. Mas ela não está definida.

Em outra hipótese, a Times Square não seria um square. Teria o formato alongado da Avenida São João, no trecho do Anhangabaú até a Ipiranga, podendo até chegar no futuro ao Elevado João Goulart.

Nesses quarteirões, ligando os fundos do Teatro Municipal ao Bar Brahma, a prefeitura - e o Governo do Estado - criariam incentivos para a instalação de equipamentos culturais, como a recuperação dos cinemas como o Olido, o Comodoro e o Marabá. Também haveria atrativos para instalações de cafés e restaurantes, tentando um modelo parecido com o da Rua Avanhandava, da Família Mancini, só que um pouco mais cultural. Um local para passear a pé e apreciar a paisagem urbana, com os luminosos.

A nossa Times Square seria um local instagramável da cidade. Brega para alguns, cosmopolita para outros. Negócio da China para todos, se forem criadas regras adequadas.

Por trás da iniciativa, há muito dinheiro represado. Ninguém assume publicamente, mas já há interessados inconfessáveis nos pinéis de led. O que significa que, mais cedo ou mais tarde, o projeto vai sair do papel - ou da cabeça, ou do bolso, de quem quer fazer negócio. E se for bom para a cidade, por que não?