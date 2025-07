Poluição sonora: não adianta reclamar nem para o bispo

O problema é a disputa do volume. O roqueiro está caprichando na bateria, mas a sanfona do forrozeiro fica mais alta. E tome então aumentar o som das guitarras. E a resposta é surrar o triângulo ainda mais. E pronto. Temos uma guerra sonora. Violenta. Deixa de ser música, vira barulho de música misturada.

Entre as vítimas, uma menina de 9 anos, que já teve uma crise de choro incontido por causa da perturbação. Um rapaz se emociona ao contar que tem Transtorno de Processamento Sensorial e sofre até espasmos pela falta de descanso no fim de semana. A mãe de outro pequeno morador, este com Transtorno do Espectro Autista, pede para que as autoridades olhem para o problema. Ou melhor, ouçam o apelo dos moradores.

Todos esses depoimentos estão em um documentário preparado pelo filósofo Marcelo Sando, ele próprio morador da Paulista e um dos criadores da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora. O movimento nasceu com o problema sonoro da mais paulista das avenidas e já recebeu o apoio de outros grupos que sofrem com ruídos acima do aceitável em Pinheiros, no Bom Retiro, Anhangabaú, Morumbi, Pacaembu, Butantã e no entorno do Allianz Park. E já tem até parecer jurídico da FGV mostrando a ilegalidade flagrante, laudos médicos de gente gabaritada como o sanitarista Gonzalo Vecina explicando porque a poluição sonora afeta a saúde, declarações de psicólogos que atestam transtornos mentais agravados e até estudos técnicos de engenheiros acústicos explicando como o som reverbera em espaços abertos.

Nesses modelos matemáticos, é possível entender o que acontece com os ruídos. Durante a semana, as buzinas, escapamento de motos, sirenes e motor dos carros ouvidos no trânsito da Paulista faz com que os aparelhos que medem a poluição sonora da Paulista batam nos 65 decibéis, o que já não é pouco e está no limite do aceitável para o ser humano. Mas o sossego que deveria vir com o domingo traz ainda mais sofrimento. A medição chega a 85 decibéis. Parece pouco? Não é. A escala de decibéis é logarítmica, não linear. Ou seja, um aumento de 10 decibéis significa multiplicar a potência do som por 10. E o alcance dos ruídos também é impressionante. Ele se propaga para o alto e para os lados, batendo nos prédios e circulando como se fosse uma chaminé de som, que fica preso entre os prédios.

Na última manifestação chamada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Paulista, os aparelhos mediram 90 decibéis. E na Parada LGBTQIA+ foi a 105, o mesmo ruído de um jato decolando dentro da sua sala. Imagine.

Ou nem queira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não podemos mais restringir nossas preocupações com a poluição ar ou do meio ambiente. A OMS alerta que a poluição sonora é o segundo fator mais grave para a saúde humana nas cidades.