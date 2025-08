Prefeitura de Guarulhos quer cobrar impostos atrasados do aeroporto

Dois bilhões de reais é muito dinheiro e não se pode deixá-lo voar por aí. Mas desde 2013, essa quantia está parada no maior aeroporto brasileiro, em Guarulhos. São valores estimados que, segundo a prefeitura da segunda maior cidade do estado de São Paulo, são devidos de IPTU e ISS atrasados. Hoje a prefeitura chegou nos salões de embarque com um batalhão de oitenta fiscais e oito secretários municipais.

A operação foi batizada de Caixa-Preta. O objetivo é fazer a medição da área ocupada por todos os estabelecimentos comerciais e mais o espaço para check-in e embarque, que segundo o município, devem ter cobrança de IPTU, da mesma forma que um shopping center. Com os números apurados pode-se confirmar, ou não, o valor devido. Só de IPTU seriam mais de R$ 600 milhões.

Mas não é só. A prefeitura vai checar também, pela emissão de notas fiscais, se o ISS está sendo recolhido, o que, ao que tudo indica, não. A prefeitura não sabe nem quantas lojas e restaurantes funcionam dentro do aeroporto.