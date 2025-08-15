O problema de Ricardo Nunes para ser candidato a governador tem nome

No mês passado, o vice foi visitar um equipamento sobre o qual tinha recebido denúncias - e elas chegam aos borbotões no gabinete dele. Na rua Taquaruçu, no bairro do Jabaquara, Zona Sul, deveria haver um equipamento de acolhimento a moradores em situação de rua. No endereço, seriam servidas refeições e oferecido abrigo. A entidade que administra o local é a Abecal (Associação Beneficente Caminho de Luz). Em troca, recebia R$ 270 mil por mês da prefeitura há um ano e meio. O problema é que o vice-prefeito foi até o endereço e descobriu que a casa de acolhimento ainda não havia sido inaugurada. Levou o caso à Controladoria do Município e os pagamentos foram interrompidos. Ninguém fala abertamente dessa investigação na prefeitura.

Ninguém fala também de como as movimentações do vice têm sido indesejadas. E quase todas estão registradas. Como uma postagem recente em que o coronel denuncia o desperdício de cobertores distribuídos para a população de rua no inverno. No vídeo gravado, ele mostra dezenas de cobertores abandonados nas ruas do Centro da cidade e até alguns numa caçamba de lixo. O que parece é que quem recebe os cobertores, usa uma noite e descarta, porque no dia seguinte pode pegar outro, o que beneficiaria quem vende cobertores para a prefeitura; aqueles de feltro, básicos, ao preço de R$ 57 reais cada.

Com esses posts, alguns gravados de dentro do Metrô, que o coronel usa eventualmente para ir para a prefeitura, em 7 meses como vice-prefeito, Mello Araújo já atingiu a marca de 137 mil seguidores no Instagram. É pouco, comparados aos 1,1 milhão de seguidores do prefeito Ricardo Nunes. Mas faz barulho.

O vice gera ruídos quando chama secretários para pedir esclarecimentos. Como quando reclamou para a secretária de Direitos Humanos Eloisa Arruda sobre supostas irregularidades na compra de marmitas e no aluguel de banheiros químicos.

Ele tem circulado muito na área social. Costuma abordar dependentes químicos nas ruas, oferecendo ajuda da prefeitura. Por isso, está sempre nos equipamentos que acolhem essas pessoas, inclusive os de saúde, e principalmente os Centros de Apoio Psicossocial, os CAPES, administrados por Organizações Sociais, as OSs, sempre uma solução e um problema na terceirização na gestão de Saúde da cidade.

Problema também é como alguns dos vereadores na Câmara Municipal definem o vice-prefeito. Quando esteve interinamente com a caneta na mão, andou recusando assinar emendas que deram o que falar. Ele se recusou, por exemplo, a liberar o dinheiro para um vereador que queria repassar as verbas para uma palestra sobre voleibol para 50 pessoas, ao custo de R$ 250 mil. Também mereceu recusa uma emenda parlamentar para patrocinar um torneio de jiu-jitsu. Preço: R$ 500 mil.