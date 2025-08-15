O problema de Ricardo Nunes para ser candidato a governador tem nome
O problema do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes para ser candidato a governador está a poucos passos dele; está a um corredor de distância, no quinto andar do Edifício Matarazzo, sede da prefeitura. O problema tem nome e sobrenome, o xará Ricardo Mello Araújo, vice-prefeito.
O vice-prefeito não tem temperamento explosivo. Pelo contrário. Precisa ser uma pessoa controlada para poder andar armado até quando está fazendo sua corrida matinal. Mas tem atirado para todos os lados.
Seu principal alvo tem sido a área de Assistência Social, a secretaria com o maior orçamento da cidade, depois das de Saúde e Educação. São mais de R$ 2,8 bilhões de reais por ano.
No mês passado, o vice foi visitar um equipamento sobre o qual tinha recebido denúncias - e elas chegam aos borbotões no gabinete dele. Na rua Taquaruçu, no bairro do Jabaquara, Zona Sul, deveria haver um equipamento de acolhimento a moradores em situação de rua. No endereço, seriam servidas refeições e oferecido abrigo. A entidade que administra o local é a Abecal (Associação Beneficente Caminho de Luz). Em troca, recebia R$ 270 mil por mês da prefeitura há um ano e meio. O problema é que o vice-prefeito foi até o endereço e descobriu que a casa de acolhimento ainda não havia sido inaugurada. Levou o caso à Controladoria do Município e os pagamentos foram interrompidos. Ninguém fala abertamente dessa investigação na prefeitura.
Ninguém fala também de como as movimentações do vice têm sido indesejadas. E quase todas estão registradas. Como uma postagem recente em que o coronel denuncia o desperdício de cobertores distribuídos para a população de rua no inverno. No vídeo gravado, ele mostra dezenas de cobertores abandonados nas ruas do Centro da cidade e até alguns numa caçamba de lixo. O que parece é que quem recebe os cobertores, usa uma noite e descarta, porque no dia seguinte pode pegar outro, o que beneficiaria quem vende cobertores para a prefeitura; aqueles de feltro, básicos, ao preço de R$ 57 reais cada.
Com esses posts, alguns gravados de dentro do Metrô, que o coronel usa eventualmente para ir para a prefeitura, em 7 meses como vice-prefeito, Mello Araújo já atingiu a marca de 137 mil seguidores no Instagram. É pouco, comparados aos 1,1 milhão de seguidores do prefeito Ricardo Nunes. Mas faz barulho.
O vice gera ruídos quando chama secretários para pedir esclarecimentos. Como quando reclamou para a secretária de Direitos Humanos Eloisa Arruda sobre supostas irregularidades na compra de marmitas e no aluguel de banheiros químicos.
Ele tem circulado muito na área social. Costuma abordar dependentes químicos nas ruas, oferecendo ajuda da prefeitura. Por isso, está sempre nos equipamentos que acolhem essas pessoas, inclusive os de saúde, e principalmente os Centros de Apoio Psicossocial, os CAPES, administrados por Organizações Sociais, as OSs, sempre uma solução e um problema na terceirização na gestão de Saúde da cidade.
Problema também é como alguns dos vereadores na Câmara Municipal definem o vice-prefeito. Quando esteve interinamente com a caneta na mão, andou recusando assinar emendas que deram o que falar. Ele se recusou, por exemplo, a liberar o dinheiro para um vereador que queria repassar as verbas para uma palestra sobre voleibol para 50 pessoas, ao custo de R$ 250 mil. Também mereceu recusa uma emenda parlamentar para patrocinar um torneio de jiu-jitsu. Preço: R$ 500 mil.
Recusas como essas, dessa forma, segundo alguns, mostram a inabilidade, ou inexperiência na administração pública do vice-prefeito. Bolsonarista até a alma, o coronel Mello Araújo tem mais tempo na polícia, do que na política.
Outro dia, gerou mal-estar para o prefeito, ao postar um vídeo criticando os políticos que não estariam efetivamente apoiando o ex-presidente Bolsonaro, agora em prisão domiciliar. Alguns enxergaram críticas ao governador Tarcísio de Freitas e até ao próprio alcaide, de quem o vice-prefeito, fala bem. Ele apenas está assustado com a máquina administrativa e diz que não será engolido por ela.
A conferir. O vice já tem duas investigações do Ministério Público contra ele. Uma delas por, supostamente, usar as redes para convocar as pessoas para a última manifestação de Bolsonaro na avenida Paulista.
Mello Araújo incomoda dentro e fora da prefeitura. Ele não tem o cargo de coordenador das secretarias, ou de ouvidor municipal. Ele é vice-prefeito para substituir o titular em algum impedimento. Mas apesar de militar, o coronel não é tão disciplinado assim, para os padrões da política. E não se surpreendam se, na hipótese de Tarcísio de Freitas ser mesmo candidato a presidente, Ricardo Nunes ter o nome barrado por diversos partidos que o apoiaram na reeleição. E o motivo seria o outro Ricardo, o Mello Araújo. Vocês podem imaginá-lo sentado na cadeira de prefeito?
Há quem até cogite o nome do vice para uma candidatura ao senado. Seria uma solução. Uma forma tirá-lo da prefeitura e da linha sucessória de Ricardo Nunes. O problema, com um discurso tão ao gosto da direita, seria se o coronel pega gosto por eleição.
