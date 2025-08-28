Nasce uma estrela no PT
Não fossem os assessores, trabalhando circunspectos no canto esquerdo da sala, eu diria que tinha acabado de acontecer uma festa no gabinete da vereadora paulistana Luna Zarattini. Eu me refiro a bagunça. Copos de plástico com restos de café espalhados sobre as mesas, móveis meio fora do lugar, mapas e cartazes enrolados nos cantos, papéis amontoados em pilhas e o melhor, balões vermelhos do PT quicando no chão.
A vereadora fica numa sala apartada. Um pouco mais organizada, mas sem luxo. Na parede de fundo, a foto que mais me chamou atenção foi a da ex-presidente Dilma Roussef, que até um petista sabe que errou mais do que acertou. Para os não petistas, Dilma é apenas um personagem de meme. Também não faltam na parede fotos do presidente Lula. Uma delas, subindo à rampa do Palácio do Planalto, quando da posse em seu primeiro governo. A foto leva a assinatura da mãe de Zarattini, a repórter-fotográfica Mônica Zarattini. O Zarattini famoso, Carlos, é deputado federal e tio. A outra foto na parede é do avô materno, Ricardo Zarattini, fundador do PT. A neta conta que ele foi um dos presos políticos trocados pelo embaixador Charles Elbrick, em 1969, durante a ditadura militar. Mas o nome dele não aparece nas listas oficiais. Não importa. O Zarattini avô é a referência política da vereadora.
Assim como o deputado estadual Eduardo Suplicy. Foi dele que a vereadora herdou o gabinete mal ajambrado, no quarto andar do Palácio Anchieta. Lá no prédio da Câmara, os gabinetes costumam ser disputados quase a tapa. E com certeza, lá atrás, Suplicy não deve ter brigado por um espaço mais nobre.
Nobres são as causas principais do mandato: a questão da habitação, das pessoas que moram nas ruas da cidade e da Cracolândia, que para Luna, ainda não acabou. São temas quentes, que ela trata em plenário e nos seus projetos. O mandato da vereadora produziu um documento interessante sobre a população de rua.
São temas e bandeiras da esquerda, é lógico. Mas isso não impede que Luna seja respeitada por adversários políticos. Ela não tem o perfil de ter inimigos. São mesmo apenas adversários, com quem ela discute, bate-boca, levanta a voz, mas se precisar, senta e conversa.
Por isso está se tornando uma unanimidade. Seja de qual for o partido, todos são só elogios para essa Zarattini. "Ela é uma petista conversável", diz um vereador bolsonarista da Câmara Municipal. Mas se precisar, também sobe o tom, como já aconteceu em embates com o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, Os dois já tiveram discussões mais acaloradas, com troca de palavras menos polidas.
Entre os petistas, a liderança dela é indiscutível. Com apenas 31 anos, e no seu primeiro mandato completo como vereadora, Luna já é a líder do partido —e a única mulher da bancada, além de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em 2020, primeira tentativa para se eleger, apenas com panfleto impresso em preto e branco, não conseguiu. Teve 17 mil votos, apesar de ter recebido o apoio da cantora Zélia Duncan, em uma live durante a pandemia. Ficou na 4ª suplência e acabou assumindo em 2023, quando alguns vereadores petistas se elegeram deputados. Em 2024 voltou a concorrer, e aí sim colheu uma vitória retumbante: 100 mil votos. Na história do PT em eleições para vereador, só fica atrás de Suplicy e do ex-ministro José Eduardo Cardoso.
O apoio das urnas não está concentrado em alguma região da cidade. Vem de todos os cantos, principalmente dos bairros periféricos como Grajaú, na zona sul, Brasilândia, na zona norte, e Cidade Tiradentes, na zona leste.
Mas Luna não vem originalmente dessa realidade. Nasceu e cresceu no bairro de classe média da Lapa, na zona oeste. Estudou em uma escola de primeira linha e formadora de várias lideranças de esquerda, artistas e intelectuais, o Colégio Equipe, onde começou fazendo política, no Centro Acadêmico.
O privilégio de uma escola boa lhe garantiu uma vaga na USP, nas Ciências Sociais. Foi a época da retomada do DCE da universidade pelo PT. Depois foi estudar em uma faculdade mais careta: direito no Mackenzie. À época, já era diretora de comunicação da UNE. Curioso, porque comunicação não parece ser seu forte. Ela é respeitada e conhecida no meio político paulistano, mas se expõe pouco na imprensa. Não aparece muito. Sua comunicação está concentrada no Instagram, onde tem 81 mil seguidores e postagens diárias.
A vereadora lembra muito uma petista dos "bons tempos", quando o partido ainda não tinha tido o desgaste de ser governo e surfava livre na oposição. Ainda de quando o PT era um partido formado por um misto de operários, estudantes e intelectuais de classe média.
Na oposição de Ricardo Nunes (MDB), dá trabalho para a bancada da situação. Mas merece o respeito do líder do governo na casa, o vereador Fábio Riva (MDB): "Ela é, sem dúvida, uma nova liderança, combativa e dedicada".
E olha que ela coleciona bandeiras vermelhas para fazer barulho na janela do prefeito. Já brigou para aumentar o valor do auxílio aluguel, hoje em R$ 400, e para haver cota exclusiva do programa habitacional Pode Entrar apenas para a população de rua. "Apesar de ter sido orientada pelos meus colegas a não falar desse assunto, porque não dá voto." Uma das preocupações recentes é a violência no Ibirapuera —e aí ela aproveita para fazer a críticas à concessão do parque, sem reconhecer que houve melhorias significativas.
Mas também é capaz de dizer, na conversa que tive com ela, que tem muito político de direita que também tem trabalho social e na periferia. E até elogia a iniciativa do prefeito de abrir os TEAs, centros dedicados ao atendimento de crianças no espectro autista.
Ela costuma passar os fins de semana nas franjas da cidade. Defende os bailes funk, como uma manifestação de música popular das comunidades. Mas não frequenta. Diz que dorme cedo —duvido, porque ela é ligada na tomada. Mas com certeza, acorda cedo. Seis e meia. Só sai para fazer política depois de correr 10 km, "em menos de uma hora", diz, orgulhosa de si mesma.
Brasília já a colocou no radar. Ela é uma das vereadoras de melhor articulação nacional. Recentemente levou o ministro da Saúde, Camilo Santana, para uma audiência pública na Câmara, e encheu a sala com quase mil pessoas.
Pode pensar em voos mais altos, apesar de ainda ter muito o que aprender. Vai "apanhar" demais antes de garantir seu lugar ao sol. Mas está no caminho certo. Por isso, tem coragem de criticar o próprio partido: "O PT precisa ter posicionamentos nítidos; precisa se conectar mais às pautas da sociedade". Prestem atenção nela. Ela ainda vai brilhar como uma estrela. Vermelha.
