Nasce uma estrela no PT.

Assim como o deputado estadual Eduardo Suplicy. Foi dele que a vereadora herdou o gabinete mal ajambrado, no quarto andar do Palácio Anchieta. Lá no prédio da Câmara, os gabinetes costumam ser disputados quase a tapa. E com certeza, lá atrás, Suplicy não deve ter brigado por um espaço mais nobre.

Nobres são as causas principais do mandato: a questão da habitação, das pessoas que moram nas ruas da cidade e da Cracolândia, que para Luna, ainda não acabou. São temas quentes, que ela trata em plenário e nos seus projetos. O mandato da vereadora produziu um documento interessante sobre a população de rua.

São temas e bandeiras da esquerda, é lógico. Mas isso não impede que Luna seja respeitada por adversários políticos. Ela não tem o perfil de ter inimigos. São mesmo apenas adversários, com quem ela discute, bate-boca, levanta a voz, mas se precisar, senta e conversa.

Por isso está se tornando uma unanimidade. Seja de qual for o partido, todos são só elogios para essa Zarattini. "Ela é uma petista conversável", diz um vereador bolsonarista da Câmara Municipal. Mas se precisar, também sobe o tom, como já aconteceu em embates com o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, Os dois já tiveram discussões mais acaloradas, com troca de palavras menos polidas.

Entre os petistas, a liderança dela é indiscutível. Com apenas 31 anos, e no seu primeiro mandato completo como vereadora, Luna já é a líder do partido —e a única mulher da bancada, além de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em 2020, primeira tentativa para se eleger, apenas com panfleto impresso em preto e branco, não conseguiu. Teve 17 mil votos, apesar de ter recebido o apoio da cantora Zélia Duncan, em uma live durante a pandemia. Ficou na 4ª suplência e acabou assumindo em 2023, quando alguns vereadores petistas se elegeram deputados. Em 2024 voltou a concorrer, e aí sim colheu uma vitória retumbante: 100 mil votos. Na história do PT em eleições para vereador, só fica atrás de Suplicy e do ex-ministro José Eduardo Cardoso.

O apoio das urnas não está concentrado em alguma região da cidade. Vem de todos os cantos, principalmente dos bairros periféricos como Grajaú, na zona sul, Brasilândia, na zona norte, e Cidade Tiradentes, na zona leste.