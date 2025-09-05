O que acontece em SP se Tarcísio for candidato a presidente

"Se" o coronel assumisse a Prefeitura e fizesse um bom governo, ninguém tiraria dele a vaga para uma candidatura à reeleição. E os bolsonaristas teriam um aliado fiel comandando a maior cidade brasileira.

Mas e "se" por um malabarismo político daqueles difíceis de explicar e entender, o próprio PL preferisse o vice-prefeito como um dos dois candidatos ao Senado? Como se sabe, a estratégia da família Bolsonaro é fazer o maior número possível de senadores para, lá na frente, tentar o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, Mello Araújo poderia ser candidato ao Senado, sem a necessidade de renunciar. Ou cumpriria dois anos de mandato, com um acordo aceito pelo PL, para que o coronel não fosse candidato à reeleição.

O nome da preferência do prefeito Ricardo Nunes é o do atual secretário de Governo municipal, Edson Aparecido. Que também seria uma alternativa a uma das vagas ao Senado.

Imaginemos esse cenário dos sonhos para a direita em São Paulo: Tarcísio presidente, Ricardo Nunes governador, Mello Araújo senador. Como ficaria a prefeitura?

Aqui pouca gente sabe o que diz a legislação. Assumiria a Prefeitura, o presidente da Câmara Municipal à época (fevereiro de 2027). Mas em 90 dias, ele teria que convocar uma eleição indireta, em que os 55 vereadores escolheriam o nome do novo prefeito. E aí entra a oportunidade de outro partido: o União Brasil. Quem manda nele aqui em São Paulo é bem conhecido. E é capaz de facilmente articular sua candidatura: Miltom Leite. Ou ter força para fazer o prefeito que quisesse.

E quem seria o prefeito interino nesses 90 dias? Quem estaria à frente da Câmara Municipal em 2027? O vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, como quer Ricardo Nunes? O vereador Silvão Leite, que não é Leite, mas tem o sobrenome do chefe? Rubinho Nunes, que correria por fora? No Legislativo Municipal, multiplicaríamos por mil os "se". Por lá, as coisas funcionam, na maioria das vezes, com outra lógica. Ou sem ela.