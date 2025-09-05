O que acontece em SP se Tarcísio for candidato a presidente
A política em São Paulo tem uma palavra da moda: "se".
Há tantas combinações e probabilidades que o cenário próximo mais provável vira um exercício de futurologia explícita. E aí é só "se": se o Tarcísio sair para presidente, se Ricardo Nunes for candidato a governador, se o vice assumir a Prefeitura.
Enfim, se eu me desse a licença poética de usar um chavão, diria que é um quebra-cabeça, ou um jogo de xadrez. Mas acho que a melhor imagem está mais para aquele jogo de palitinhos, da minha infância, em que você puxa um e caem todos.
Então vamos brincar com essas possibilidades que se apresentam. Devagar, porque as possibilidades estão todas intrincadas.
Tudo começa "se" Tarcísio decidir mesmo concorrer à presidência. Quem seria o candidato dele para a sucessão, para lhe dar um palanque qualificado para votos em São Paulo?
De todos os nomes apresentados até agora a hipótese mais provável seria o de Ricardo Nunes, que teria a ingrata tarefa de renunciar a dois anos de mandato frente à prefeitura paulistana.
Alguém poderia falar também no nome de Felício Ramuth, que assume o governo na saída de Tarcísio, como candidato. Mas ele é do PSD, o partido comandado por Kassab, que quer ser vice-governador. Mas não vice de Felício, um nome indicado por ele próprio para compor a chapa com Tarcísio. Kassab poderia apoiar Ricardo Nunes, desde que ficasse com a vice na chapa.
Kassab tem um plano, conhecido como Plano 16: 4 anos como secretário, 4 como vice e 8 como governador.
Mas "se" Tarcísio for para presidente, o plano poderia ser prolongado mais 4 anos, com 8 de vice e mais 8 como governador. Ou alguém aposta contra a capacidade de articulação de Gilberto Kassab? Isso "se", em vez de vice-governador, Kassab não for convidado por Lula para ser vice-presidente, e aí voltar para São Paulo para concorrer direto ao Governo do Estado.
Fiquemos com o cenário de Ricardo Nunes candidato a governador - o que depende de um arco de alianças igual ou semelhante ao que ele amealhou na reeleição para a Prefeitura.
Pouco provável? No recente Congresso de Prefeitos, que aconteceu na semana passada, além de Tarcísio, Nunes foi a grande estrela, procurado por todos para fotos e declarações de apoio.
Ciro Nogueira, presidente do PP, também já teria se comprometido com Nunes. Mas promessas de apoio a essa altura dos "se" são palavras ao vento. E todo apoio tem um preço. E se Ricardo Nunes não pudesse pagar? O PDS também apoiaria "se", como dissemos, a vaga de vice fosse de Kassab. Mas ela também será reivindicada pelo PL. Ou o partido que antagoniza com o PT obrigatoriamente teria um candidato próprio?
Tarcísio candidato a presidente e Ricardo Nunes candidato a governador, resta um outro problema: quem ficaria na prefeitura de São Paulo?
O outro Ricardo, o coronel Mello Araújo, sobre quem já tivemos a oportunidade de escrever aqui. Um problemaço para Nunes. Alguns partidos poderiam não aceitar. Ricardo Nunes talvez também não ficasse confortável deixando 8 mil obras em andamento para serem inauguradas pelo coronel.
Mello Araújo, como se sabe, não é uma unanimidade. Muito pelo contrário. Tem já alguns desafetos, apesar das articulações para cercá-lo e deixá-lo apenas cumprindo tarefas da gestão.
"Se" o coronel assumisse a Prefeitura e fizesse um bom governo, ninguém tiraria dele a vaga para uma candidatura à reeleição. E os bolsonaristas teriam um aliado fiel comandando a maior cidade brasileira.
Mas e "se" por um malabarismo político daqueles difíceis de explicar e entender, o próprio PL preferisse o vice-prefeito como um dos dois candidatos ao Senado? Como se sabe, a estratégia da família Bolsonaro é fazer o maior número possível de senadores para, lá na frente, tentar o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, Mello Araújo poderia ser candidato ao Senado, sem a necessidade de renunciar. Ou cumpriria dois anos de mandato, com um acordo aceito pelo PL, para que o coronel não fosse candidato à reeleição.
O nome da preferência do prefeito Ricardo Nunes é o do atual secretário de Governo municipal, Edson Aparecido. Que também seria uma alternativa a uma das vagas ao Senado.
Imaginemos esse cenário dos sonhos para a direita em São Paulo: Tarcísio presidente, Ricardo Nunes governador, Mello Araújo senador. Como ficaria a prefeitura?
Aqui pouca gente sabe o que diz a legislação. Assumiria a Prefeitura, o presidente da Câmara Municipal à época (fevereiro de 2027). Mas em 90 dias, ele teria que convocar uma eleição indireta, em que os 55 vereadores escolheriam o nome do novo prefeito. E aí entra a oportunidade de outro partido: o União Brasil. Quem manda nele aqui em São Paulo é bem conhecido. E é capaz de facilmente articular sua candidatura: Miltom Leite. Ou ter força para fazer o prefeito que quisesse.
E quem seria o prefeito interino nesses 90 dias? Quem estaria à frente da Câmara Municipal em 2027? O vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, como quer Ricardo Nunes? O vereador Silvão Leite, que não é Leite, mas tem o sobrenome do chefe? Rubinho Nunes, que correria por fora? No Legislativo Municipal, multiplicaríamos por mil os "se". Por lá, as coisas funcionam, na maioria das vezes, com outra lógica. Ou sem ela.
Este texto, na verdade, trabalha com um misto de informação de bastidor, palpite de caciques políticos, nomes influentes e especulação pura. Até porque, nem colocamos aqui um "se" maior que todos: e "se" a esquerda atropelar e derrubar todos os palitinhos do jogo?
