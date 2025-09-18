Com as atenções voltadas ao STF, Câmara aprovou calote dos precatórios

Poderia começar este texto, como fazia na minha época de repórter de TV, contando o caso de um personagem. Seu João, funcionário público aposentado, aguarda o pagamento do precatório que era devido ao seu avô, quando ele ainda era vivo. O nome é aleatório, a história é real. Já são mais de 20 anos de espera. No caso em questão, precatório por causa de uma diferença calculada a menor pela prefeitura de São Paulo, no salário do avô do seu João. O nome da dívida é precatório alimentar, "um título da dívida pública que representa uma ordem de pagamento de valores devidos pelo governo a uma pessoa", como define o Chat GPT.

O que a inteligência artificial não sabe é que as administrações públicas (prefeituras, governos estaduais e federal) fazem de tudo para não pagar. O Chat GPT avisa: "O processo para receber um precatório alimentar pode ser demorado, mas é garantido por lei".

Garantido por quem, cara pálida? Sabe nada essa IA. No Brasil, é tudo diferente e contraria até a lógica. "O que vemos, novamente, é o Congresso Nacional com soluções midiáticas de curto prazo, legislando com olhos sempre na próxima eleição para atender os interesses da União, dos governadores e prefeitos e deixando ao léu todos aqueles que os elegeram", vai direto ao ponto Vitor Boari, presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos a Precatórios Judiciais da OAB-SP.