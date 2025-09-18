Com as atenções voltadas ao STF, Câmara aprovou calote dos precatórios
Poderia começar este texto, como fazia na minha época de repórter de TV, contando o caso de um personagem. Seu João, funcionário público aposentado, aguarda o pagamento do precatório que era devido ao seu avô, quando ele ainda era vivo. O nome é aleatório, a história é real. Já são mais de 20 anos de espera. No caso em questão, precatório por causa de uma diferença calculada a menor pela prefeitura de São Paulo, no salário do avô do seu João. O nome da dívida é precatório alimentar, "um título da dívida pública que representa uma ordem de pagamento de valores devidos pelo governo a uma pessoa", como define o Chat GPT.
O que a inteligência artificial não sabe é que as administrações públicas (prefeituras, governos estaduais e federal) fazem de tudo para não pagar. O Chat GPT avisa: "O processo para receber um precatório alimentar pode ser demorado, mas é garantido por lei".
Garantido por quem, cara pálida? Sabe nada essa IA. No Brasil, é tudo diferente e contraria até a lógica. "O que vemos, novamente, é o Congresso Nacional com soluções midiáticas de curto prazo, legislando com olhos sempre na próxima eleição para atender os interesses da União, dos governadores e prefeitos e deixando ao léu todos aqueles que os elegeram", vai direto ao ponto Vitor Boari, presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos a Precatórios Judiciais da OAB-SP.
Ele se refere à aprovação, pela Câmara dos Deputados, da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66/2023 que, novamente —e ao que parece, agora de forma definitiva— declara o calote a todos aqueles que têm um precatório para receber.
Aliás, nenhuma novidade. Na promulgação da Constituição Federal de 1988, a "Constituição Cidadã", a regra definida era a do parcelamento dos precatórios devidos à época, em 8 anos. Não resolveu.
Em 2000, veio uma nova regra para dar mais tempo aos governos caloteiros: parcelamento do saldo em dez anos. Mas esqueceram de definir um detalhezinho: a sanção para quem não cumprisse a norma. Deu no que deu. Não pagaram.
E aí, em 2010, vem a PEC que ficou conhecida como "a do calote". Definia o prazo para quitação em novos 15 anos. Uma premiação para quem não paga.
Chegou a pandemia e o governo Bolsonaro lança uma nova PEC, como vacina para o calote, que amolecia a regra para os governos e autorizava o pagamento de apenas 50% do estoque da dívida. O resto a pagar, seria retomado só depois que a Covid já tivesse se tornado uma gripe.
Assim, o número de pessoas que tinham precatórios para receber não parava de crescer. A dívida idem. Hoje, só na cidade de São Paulo, são 300 mil credores.
Mas os caloteiros correram para suas bancadas no Congresso Nacional e disseram: "Não vai dar para pagar, porque tenho que mostrar serviço por aqui". E vem a tal PEC 66, jogando os prazos para o dia de São Nunca.
Só um exemplo: a prefeitura de São Paulo, que deveria pagar, pela regra antiga R$ 4,8 bilhões em 2026 ou 5% da Receita Líquida, agora vai poder pagar 2,5%, ou seja: R$ 2,4 bilhões a mais de dinheiro não carimbado, que pode ser usado onde o prefeito quiser, no caixa.
Hoje, a Prefeitura de São Paulo deve cerca de R$ 38 bilhões. Com a nova regra, o valor vai para R$ 43 bilhões já no fim de 2026.
Se não pagar até 2035 tem punição. Punição? Mais 0,5% da receita líquida comprometida. Isso é calote ou não?
Para corroborar as más intenções, a PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia do fatídico voto do ministro Luiz Fux, no STF, quando todas as atenções da imprensa estavam voltadas para o Supremo Tribunal Federal.
A OAB, que há muito tempo não aparecia em defesa do cidadão, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela antecipada, para suspender os efeitos da PEC 66. Na peça inicial da ação, assinada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, José Roberto Ribeiro Simonetti Cabral, há um trecho bem explicativo sobre a situação: "...institui-se uma nova e ainda mais gravosa moratória —a pior de todas já concebida— pois não apenas posterga o pagamento devido, como elimina qualquer perspectiva temporal de quitação efetiva e recebimento do débito..."
Com um suposto argumento contrário, os devedores dizem que muita gente não aguentou esperar e vendeu seus precatórios para bancos, com um grande desconto e que, portanto, a maior parte dos títulos estaria na mão de ricas instituições financeiras. Para a OAB, isto é uma falácia: de 70 a 80% dos precatórios seriam alimentares, vinculados a pessoas físicas.
Ontem, os prefeitos das duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, se reuniram com o ministro Luiz Fux. Foram defender a PEC, lógico. Fux que vai julgar.
Da última vez que houve uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para contestar esses prazos de pagamento de precatórios, o STF demorou 13 anos para decidir.
Volto para meu personagem do primeiro parágrafo. Seu João, quem sabe seus netos recebam?
