Contratos bilionários de iluminação e semáforos merecem luz amarela em SP
Luz é assunto sensível na Prefeitura de São Paulo. Em "off", não falta gente para apontar descumprimento ou colocar dúvidas sobre a legalidade do contrato atual de iluminação pública da cidade. Em "on", a Prefeitura diz que tudo está funcionando super bem.
O começo da história todo mundo conhece. Na gestão Fernando Haddad, foi desenhado um processo para deixar a cidade mais clara. Mas o formato final do plano só foi dado na gestão seguinte, de João Dória, com uma PPP (Parceria Público-Privada).
Esperava-se que cerca de dez empresas disputassem o certame, mas apenas 3 apareceram —e uma foi logo desabilitada por problemas na documentação.
O desinteresse do mercado se justificava por uma falha no edital. Os pagamentos não estavam vinculados à Taxa de Iluminação, o que gerou medo por parte de empresários de que, em algum momento, pudesse haver suspensão ou atraso.
Restaram dois consórcios disputando o contrato. Um foi chamado de Walks, liderado pela WTorre. O outro, o Ilumina SP, formado pela empresa CLD (antiga Consladel) e a RM Rodrigues, do empresário Marcelo Souza de Camargo Rodrigues.
Hoje Marcelo é figurinha carimbada na Prefeitura. Mas também meio tóxico. Frequenta os gabinetes, mas ninguém se arrisca a tirar foto com ele. É definido nos corredores como... "enrolado".
Esta semana atendeu a um pedido do prefeito Ricardo Nunes: vai instalar todas as lâmpadas da iluminação de Natal da cidade, sem cobrar nada da Prefeitura.
Tem mais é que fazer isso mesmo. E é pouco.
O empresário fez mágica e ganhou a disputa com a WTorre. Hoje, ele é dono de um contrato de R$ 6,9 bilhões em 20 anos.
A mágica: os valores são, pelo menos, 20%, ou quase R$ 1,5 bilhão, a mais do que precificou o outro consórcio.
Marcelo, por enquanto, ganhou, mas pode perder.
O imbróglio começou com Denise Abreu. Lembram dela? A diretora da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) à época da segunda queda de avião da TAM em Congonhas.
Denise foi a presidente da Ilume, empresa municipal que era responsável pela iluminação pública. Foi demitida pelo ex-prefeito João Dória depois que houve o vazamento de uma gravação feita pela sua secretária que mostrava uma conversa que dava a entender haver corrupção no processo da PPP.
A Controladoria Geral do Município investigou e concluiu que houve "direcionamento da licitação" e "conduta indevida de agentes públicos". O Ministério Público ainda investiga uma eventual improbidade administrativa. E o Tribunal de Contas do Município também questionou diversos pontos do contrato.
Não obstante todos esses holofotes acesos sobre a contratação, a Prefeitura deu a vitória para a RM Rodrigues/Consladel.
No processo, a Prefeitura declarou que uma das empresas controlada por uma companhia integrante do consórcio da WTorre era inidônea.
Mas em uma rápida pesquisa no Google, quem aparece como empresa acusada de ser inidônea é a Consladel —que até mudou de nome, envolvida em denúncias por contratos com a Prefeitura de Manaus, entre outras. A empresa também foi investigada por ter supostamente recebido e não ter executado os serviços para os quais foi contratada.
Em São Paulo, também não demoraram a surgir denúncias de falta de execução adequada do serviço prestado pelo consórcio da RM Rodrigues/Consladel.
O contrato de iluminação com a Prefeitura prevê, por exemplo, que a rede de postes e lâmpadas esteja interligada a um sistema que detecte falhas. Com base no número de equipamentos defeituosos, haveria glosas no pagamento.
O sistema serviria para medição do serviço prestado. Até hoje, sete anos depois da contratação, o sistema funciona apenas parcialmente. Mas a Prefeitura, em nota da agência SP Regula, informou que "a concessionária respeita as exigências de forma integral".
O consórcio Walks, perdedor do certame, não concorda. Foi à Justiça pedindo que a assinatura do contrato fosse cancelada e o certame retomado. Ganhou no Tribunal de Justiça de São Paulo, ganhou no Superior Tribunal de Justiça, e este ano ganhou no STF (Supremo Tribunal Federal).
Para um caso que vale tanto dinheiro, o consórcio Walks tinha mesmo que investir na contratação de bons advogados. Entre eles, quase que discretamente, o nome de Michel Temer.
Mas o sucesso do ex-presidente na Justiça não se repetiu nos "embargos auriculares" junto ao prefeito Ricardo Nunes.
Até hoje, a Prefeitura não decidiu cancelar tudo e retomar a concorrência com os dois consórcios.
A providência mais importante tomada até hoje foi outra. Aconteceu em 2022, quando a Câmara Municipal aprovou um Projeto de Lei que autorizava a Prefeitura a contratar, sem a necessidade de nova licitação, serviços conexos, com similaridade.
E foi assim que o prefeito Ricardo Nunes, "por sinergia entre os serviços", decidiu aditar o contrato original de iluminação pública.
Mesmo com todas as polêmicas, o consórcio Ilumina SP passa então a ser responsável também pela modernização e manutenção do parque semafórico da cidade.
Mais R$ 3,8 bilhões, totalizando então R$ 10,7 bilhões, e um novo contrato de 17 anos.
E também pela instalação de semáforos inteligentes, que vem acontecendo —já são 1180, e o novo contrato prevê que nobreaks garantam que os sinais nos principais cruzamentos não se apaguem por falta de luz.
Mas qualquer um que dirige por São Paulo sabe que até agora esses equipamentos não foram instalados. Na última chuva forte na cidade, teve semáforo que ficou apagado mais de 24 horas, na avenida Giovanni Gronchi, por exemplo.
Não tinha nobreak porcaria nenhuma.
Aliás, pelo contrato aditado, o consórcio Ilumina SP, tem que colocar em operação todo e qualquer semáforo que apresentar defeito na cidade em até 2 horas.
E a Prefeitura diz que isso vem acontecendo: "foi registrada uma redução da média diária de semáforos fora de operação, passando de mais de 2% para 0,2%, e atingindo, em algumas oportunidades, a marca de 100% do parque semafórico em operação na cidade".
Não tenho aqui nenhum número para contestar a afirmação da Prefeitura. Mas você que me leu até aqui sabe que isso não é verdade.
