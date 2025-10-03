Contratos bilionários de iluminação e semáforos merecem luz amarela em SP

O desinteresse do mercado se justificava por uma falha no edital. Os pagamentos não estavam vinculados à Taxa de Iluminação, o que gerou medo por parte de empresários de que, em algum momento, pudesse haver suspensão ou atraso.

Restaram dois consórcios disputando o contrato. Um foi chamado de Walks, liderado pela WTorre. O outro, o Ilumina SP, formado pela empresa CLD (antiga Consladel) e a RM Rodrigues, do empresário Marcelo Souza de Camargo Rodrigues.

Hoje Marcelo é figurinha carimbada na Prefeitura. Mas também meio tóxico. Frequenta os gabinetes, mas ninguém se arrisca a tirar foto com ele. É definido nos corredores como... "enrolado".

Esta semana atendeu a um pedido do prefeito Ricardo Nunes: vai instalar todas as lâmpadas da iluminação de Natal da cidade, sem cobrar nada da Prefeitura.

Tem mais é que fazer isso mesmo. E é pouco.

O empresário fez mágica e ganhou a disputa com a WTorre. Hoje, ele é dono de um contrato de R$ 6,9 bilhões em 20 anos.