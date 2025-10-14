Tarifa zero de ônibus para todo o Brasil: o novo Bolsa Família

Um especialista no setor, que gosta da ideia, calcula que a brincadeira não ficaria barata. Algo entre R$ 50 e 100 bilhões anuais. Mas para Tatto, pode ser criado um fundo com dinheiro da CID (sempre ela), do vale-transporte (atenção empresários, pode vir tungada aí), do IPVA (que hoje já tem destinação definida) e da Zona Azul (concedida em algumas cidades brasileiras, como São Paulo - as concessionárias seriam taxadas?).

Seria também uma oportunidade quase terapêutica do ministro Haddad se esquecer do perrengue passado pelo prefeito Haddad em 2013, quando o povo foi para as ruas, devido a um reajuste de R$ 0,20 no preço do ônibus. Naquela época, o secretário de Transportes em São Paulo era... Jilmar Tatto, de quem agora vem a boa ideia.

Ao contrário do que se poderia imaginar lendo esses primeiros parágrafos, não se trata de sonhos de uma noite de verão. O assunto está caminhando dentro do governo. Do fim de agosto para cá já foram 4 reuniões com os técnicos do Ministério da Fazenda. O Ministério das Cidades também foi chamado a opinar e estuda o assunto. Reuniões com a Frente Nacional dos Prefeitos, estudantes e sindicatos já aconteceram e o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta já instaurou uma Comissão Especial para estudar o assunto, que nem precisa vir necessariamente por um Projeto de Lei. Pode até ser uma Medida Provisória, o que colocaria o carimbo de Lula na proposta.

Nada mal para quem vai para mais uma eleição no ano que vem. Agora é saber qual seria o momento mais adequado para se lançar a proposta. Momento político, eu digo, lógico. Mas independentemente do viés eleitoral ou eleitoreiro, impossível negar que a ideia tem seus méritos - e como tem.

O deputado Jilmar Tatto acredita que os congestionamentos diminuiriam, as pessoas poderiam chegar melhor aos seus destinos, seja uma consulta médica ou um passeio no parque. Mas há um raciocínio menos óbvio que também pode ser colocado. Quem paga tarifa está sendo cobrado duas vezes, pois já paga o imposto que subsidia as tarifas. Além disso, mesmo gerando um benefício ambiental e de mobilidade para a cidade, o passageiro é punido pagando mais.

Atualmente, segundo o IBGE, o transporte é o segundo item que mais pesa no orçamento das famílias mais pobres. Só perde para a alimentação.