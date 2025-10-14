Tarifa zero de ônibus para todo o Brasil: o novo Bolsa Família
Foi no último dia 21 de agosto, no avião, no trajeto entre Sorocaba e Brasília, que o presidente Lula e o deputado Jilmar Tatto (PT-SP) trataram do assunto. Por cerca de uma hora eles conversaram sobre a implantação em todo o Brasil da tarifa zero para os ônibus.
O presidente arregalou o olho quando ouviu a proposta e teria dito algo como: "Há muito tempo não ando de transporte coletivo. Não vi esta possibilidade. Ando pensando apenas sobre onde meu pé pisa". No decorrer deste texto, vocês vão perceber que talvez o presidente tenha pensado muito além disso.
Viabilizar a ideia não é tão simples. É preciso combinar com os russos. E, no caso, a matriosca de plantão responde pelo nome de Fernando Haddad, que como guardião do cofre, de cara, diria "não, nem pensar". Mas a combinação é com outro "russo". Lula não é bobo nem nada e já percebeu que um projeto desse pode ser ainda maior do que o do desconto do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Liberar os brasileiros da tarifa de ônibus se tornaria a maior bandeira de Lula na eleição do próximo ano. Pode ter a mesma repercussão, sem exageros, do que o bolsa-família já teve no passado.
Um especialista no setor, que gosta da ideia, calcula que a brincadeira não ficaria barata. Algo entre R$ 50 e 100 bilhões anuais. Mas para Tatto, pode ser criado um fundo com dinheiro da CID (sempre ela), do vale-transporte (atenção empresários, pode vir tungada aí), do IPVA (que hoje já tem destinação definida) e da Zona Azul (concedida em algumas cidades brasileiras, como São Paulo - as concessionárias seriam taxadas?).
Seria também uma oportunidade quase terapêutica do ministro Haddad se esquecer do perrengue passado pelo prefeito Haddad em 2013, quando o povo foi para as ruas, devido a um reajuste de R$ 0,20 no preço do ônibus. Naquela época, o secretário de Transportes em São Paulo era... Jilmar Tatto, de quem agora vem a boa ideia.
Ao contrário do que se poderia imaginar lendo esses primeiros parágrafos, não se trata de sonhos de uma noite de verão. O assunto está caminhando dentro do governo. Do fim de agosto para cá já foram 4 reuniões com os técnicos do Ministério da Fazenda. O Ministério das Cidades também foi chamado a opinar e estuda o assunto. Reuniões com a Frente Nacional dos Prefeitos, estudantes e sindicatos já aconteceram e o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta já instaurou uma Comissão Especial para estudar o assunto, que nem precisa vir necessariamente por um Projeto de Lei. Pode até ser uma Medida Provisória, o que colocaria o carimbo de Lula na proposta.
Nada mal para quem vai para mais uma eleição no ano que vem. Agora é saber qual seria o momento mais adequado para se lançar a proposta. Momento político, eu digo, lógico. Mas independentemente do viés eleitoral ou eleitoreiro, impossível negar que a ideia tem seus méritos - e como tem.
O deputado Jilmar Tatto acredita que os congestionamentos diminuiriam, as pessoas poderiam chegar melhor aos seus destinos, seja uma consulta médica ou um passeio no parque. Mas há um raciocínio menos óbvio que também pode ser colocado. Quem paga tarifa está sendo cobrado duas vezes, pois já paga o imposto que subsidia as tarifas. Além disso, mesmo gerando um benefício ambiental e de mobilidade para a cidade, o passageiro é punido pagando mais.
Atualmente, segundo o IBGE, o transporte é o segundo item que mais pesa no orçamento das famílias mais pobres. Só perde para a alimentação.
E o empresário de ônibus? Como fica nessa? Vai se dar bem, como sempre. Em vez de depender da tarifa, seja lá como ela for calculada, passa a viver apenas de dinheiro de subsídio. Nada desprezível, quando se sabe que o número de passageiros transportados caiu cerca de 40% desde a pandemia. Onde o bilhete único foi implantado, o número de viagens triplicou.
Mas podem esperar que vai ser travada uma discussão sobre como o pagamento do subsídio da tarifa vai ser calculado: por passageiros transportados ou por quilômetros rodados?
Em São Paulo, o número de viagens cresceu 27% desde que a tarifa zero foi implantada, em dezembro de 2023, também um ano antes da (re)eleição de Ricardo Nunes. E o eleitor soube reconhecer que se tratava, mesmo que com fins eleitorais ou eleitoreiros, volto a dizer, de ótima iniciativa. Apesar de valer só aos domingos. Até o PT reconhece que a iniciativa foi boa. Talvez só não seja assim para o PSOL de Guilherme Boulos.
A capital paulista não foi a primeira cidade brasileira a adotar a tarifa zero. Mas ninguém pode negar que uma coisa é tarifa zero em Caucaia, na Grande Fortaleza, outra é em uma cidade de 12 milhões de habitantes.
Hoje, no total, são 138 cidades no país que têm tarifa zero dia e noite, todos os dias da semana.
No caso de São Paulo, a Prefeitura não informa quanto precisou pagar a mais para as empresas com a adoção da tarifa zero aos domingos. O que se sabe é que o valor total do subsídio às tarifas deve bater próximo dos R$ 6 bilhões este ano. Sem ele, a passagem custaria a bagatela de R$ 11,78.
Para que o paulistano ande de ônibus na faixa, o gasto seria de pouco mais de R$ 12 bilhões por ano com o todo o sistema. E quem pagaria a conta? O Governo Federal, que fará a proposta? Negativo. Do bolso da viúva, como diria Helio Gaspari, sairia apenas uma parcela. A outra viria dos cofres das próprias prefeituras, paguem elas subsídio hoje ou não.
Segundo a ideia inicial, o dinheiro seria repassado de Brasília para as cidades e carimbado para ser usado exclusivamente com a tarifa, ficando vedado, por exemplo, o investimento indireto no transporte, como corredores de ônibus, por exemplo.
Mas e o Metrô? E os trens? Hum, aí são outros quinhentos. Os governos estaduais também entrariam no racha do subsídio ao transporte público como um todo? Em um primeiro momento não. Mas o deputado Tatto acredita que haveria uma pressão natural sobre os governadores para que adotassem fórmula semelhante. Estão entendendo onde isso pode chegar?
Exatamente. Em um eventual confronto Lula x Tarcísio, ou qualquer outro governador candidato a presidente.
Tudo tem seu lado político, caro leitor. Mas seja qual for a fórmula, a tarifa zero merece ser discutida, também, por quem chacoalha dentro dos ônibus urbanos que rodam pelas cidades brasileiras.
