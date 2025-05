Trumpistas, caçados e deportados: família viveu ilusão do 'não será comigo'

A Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), órgão ligado a Universidade de Syracuse que compila os dados sobre migração no país desde 1989, afirma que as estatísticas oficiais em relação ao período apontam para 72 mil migrantes retirados dos EUA —um ritmo semelhante ao dos 12 meses anteriores ao início do mandato do republicano.

Desde o começo do novo governo Trump, o Brasil vem recebendo voos fretados pelos EUA a cada 15 dias, com dezenas ou mais de uma centena de brasileiros removidos do país. Trata-se de um aumento em relação ao período Biden, quando na média o país recebia um avião a cada 3 semanas.

Foi em um desses, em abril, que a família de Rafael desembarcou, em Fortaleza. Agora, Soraia e Rafael procuram empregos para tentar reconstruir a vida e quitar a dívida de R$ 50 mil com o coiote —o responsável por conduzi-los na travessia da fronteira entre México e EUA.

"Vamos ter que recomeçar do zero. Aliás, abaixo do zero", diz Soraia, enquanto relata o choro do filho que deixou para trás os carrinhos de controle remoto e os donuts de que tanto gostava na Flórida.

Na foto que ainda mantém no Whatsapp, Soraia aparece sorridente com o filho e o marido na virada do ano, na Flórida. Nas camisetas dos três, os dizeres "2025, ano profético".

"Eu esperava que grandes coisas aconteceriam conosco, mas não isso", diz Soraia.