Itamaraty usou ação de empresa de Trump contra Moraes pra defendê-lo no EUA

A interpretação do Itamaraty se choca com o entendimento da Rumble, da Trump Media e de bolsonaristas radicados nos EUA, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo, que há meses frequentam as salas do Departamento de Estado, da Casa Branca e do Congresso americano para articular as sanções contra Moraes.

Em uma nota divulgada pouco depois da decisão de Scriven, a Rumble classificou o resultado como "uma vitória completa para a liberdade de expressão", e disse que o ato da juíza "envia uma mensagem forte aos governos estrangeiros de que eles não podem contornar a lei dos EUA para impor censura em plataformas americanas". Satisfeitas, as empresas não recorreram do resultado. O processo não teve novos desdobramentos de lá para cá.

A despeito do entendimento do lado bolsonarista, fontes do Itamaraty do governo Lula defendem ter sido este o argumento mais eficiente para dissuadir, ao menos temporariamente, a gestão Trump da aplicação da Magnitsky contra Moraes. Admitem, porém, que não se pode garantir que o ministro não será alvo destas sanções em um futuro próximo.

Nos últimos dias, Rubio anunciou restrição de vistos americanos a autoridades latino-americanas que tenham se envolvido no que a administração Trump considera como "censura" à liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas. Embora o nome dos afetados não tenha sido divulgados, expoentes trumpistas sinalizaram que Moraes era um dos alvos.