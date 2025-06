Eduardo Bolsonaro: 'Não sou lambe-bota de Trump', mas 'estou seguro no EUA'

Depois de ter sido acusado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "prática terrorista e antipatriótica" e de "ficar tentando lamber as botas do Trump", o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) negou que esteja ferindo os interesses nacionais em suas atuações políticas nos Estados Unidos.

"Não sou lambe-botas do Trump, mas do Brasil não tem como lutar contra o ativismo judicial", disse Eduardo à coluna. As críticas de Lula se referiam à pressão do deputado bolsonarista por sanções do governo Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes e alguns de seus colegas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista exclusiva ao UOL feita por videochamada da Flórida, onde está em férias com a família, o deputado chamou de "odioso" o discurso do presidente, disse que "terrorismo é o café a R$ 100" e afirmou que "meu eleitor entendeu o meu trabalho" e que "se precisar renunciar ao meu mandato para me manter nos Estados Unidos, eu farei isso".