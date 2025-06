Dia de ruptura: o minuto a minuto da escalada de tensão entre Musk e Trump

Às 16h06:

Trump volta à Truth para reagir a Musk: "Não me importo que Elon se volte contra mim, mas ele deveria ter feito isso meses atrás. Este é um dos maiores projetos de lei já apresentados ao Congresso. É um corte recorde de despesas, US$ 1,6 trilhão, e o maior corte de impostos já concedido. Se este projeto não for aprovado, haverá um aumento de impostos de 68%, e coisas muito piores do que isso. Eu não criei essa bagunça, estou aqui apenas para CONSERTAR. Isso coloca nosso país no caminho da grandeza. FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!"

Às 16h11:

Musk responde "Sim" ao republicar o conteúdo de outro usuário do X que diz: "Trump deveria sofrer impeachment e [o vice] JD Vance deveria substitui-lo".

Às 16h26:

Musk faz sua aposta no X: "As tarifas de Trump causarão uma recessão no segundo semestre deste ano". [Enquanto ainda estava no governo e as "tarifas recíprocas" foram anunciadas, Musk chegou a chamar de "imbecil" o conselheiro econômico de Trump, Peter Navarro, artífice do tarifaço. Apenas contra a China, onde Musk mantém fábricas da automotiva Tesla, as taxas chegaram a 145%]