Sanção a Moraes nos EUA seria sem precedente e 'camisa de força financeira'

"Quanto mais vemos sanções contra pessoas como o Tribunal Penal Internacional, ou juízes, ou advogados que não fizeram nada de errado além de estarem do lado errado do que o governo quer que eles façam, maior é o risco de que o resto do mundo olhe para as sanções dos EUA e diga que isso é parte do problema, não da solução", diz.

Moiseienko já atuou como consultor sobre sanções internacionais para a Câmara dos Comuns do Reino Unido, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e do Senado Australiano e é autor do recém-lançado "Doing Business with Criminals" (algo como "Fazendo negócios com Criminosos") publicado pela Cambridge University Press.

Responsável por uma das mais extensas pesquisas do impacto da lei sobre centenas de sancionados, Moiseienko documentou que para pelo menos dois terços deles os efeitos foram além do escrutínio da imprensa e implicaram ainda em persecução penal em seus países, além de punições internacionais e em dificuldades financeiras.

"Mesmo bancos não internacionais ou americanos tendem a não manter entre seus correntistas qualquer pessoa que tenha sofrido sanção dos Estados Unidos, porque os riscos de punição tornam essa operação muito insegura", explica.

Se aplicadas, sanções dificilmente serão revertidas

Moiseienko ressaltou que, uma vez que as sanções sejam aplicadas, é praticamente impossível recorrer e vencer: "e é aqui que o alcance extraordinário das sanções se torna realmente aparente, porque, em primeiro lugar, o governo tem um amplo poder discricionário para impor sanções a alguém."