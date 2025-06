Lula só conversará com Trump no Canadá se iniciativa partir dos EUA

Dias antes da eleição americana, Lula afirmou que o retorno de Trump à Casa Branca significaria a volta "do fascismo e do nazismo com outra cara". Já Trump endossou a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, contra Lula.

Embora embaixadores brasileiros digam que os dois não teriam o que conversar, o presidente brasileiro tem mandado uma série de recados públicos ao americano nos últimos dias. Em visita recente à França, Lula repetiu que o republicano não foi eleito para "xerife do mundo".

Além disso, na Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, sem citá-lo nominalmente, o líder brasileiro disse que é preciso "convencer o chefe de Estado desse mundo de que a questão climática não é invenção de cientista, não é brincadeira da ONU". Trump é um aberto negacionista climático e tem acelerado planos de exploração de petróleo e de mineração.

Lula também criticou a possibilidade de sanções americanas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, impulsionada tanto por bolsonaristas radicados nos EUA quanto pelos donos de big techs incomodados com as decisões judiciais de Moraes.

"É inadmissível que o presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie, porque não é correto você dar dar palpite, ficar julgando as pessoas", disse o presidente brasileiro.

Ao confirmar sua participação no encontro do G-7, Lula aproveitou mais uma vez para alfinetar Trump. Disse que pretendia participar para estreitar relações com o governo do Canadá antes que o país deixe de existir.