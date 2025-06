Brasileiro candomblecista pede asilo, mas EUA dizem para ele ir ao Nordeste

De fato, os números do Censo Brasileiro de 2022 apontam que apenas 1% da população brasileira se identifica como umbandista ou candomblecista. Um grupo minoritário e alvo preferencial de ataques de intolerância. Dados do canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) indicam que o Brasil registrou 3.853 violações motivadas por intolerância religiosa em 2024, o que representa um aumento de mais de 80% em relação a 2023, quando o órgão computou 2.128 casos. As vítimas mais frequentes foram, em primeiro lugar, fiéis da Umbanda e, em segundo, membros do Candomblé.

Embora reconheça que "praticantes de Candomblé e outras religiões afro-brasileiras têm enfrentado violência e discriminação", a Corte de Apelações Migratórias negou, no último dia 15, a concessão de asilo. Na decisão, ao qual o Uol teve acesso, os juízes afirmam que o casal brasileiro "foi incapaz de estabelecer que o governo brasileiro infligiu qualquer perseguição ou foi incapaz de protegê-los de perseguição".

Em parte, as conclusões da corte se baseiam em um relatório de 2023, do Departamento de Estado dos EUA, que reconheceu até mesmo invasões por policiais militares de terreiros de religiões afro-brasileiras, mas também assinalou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que impõem pena de dois a cinco anos de prisão a quem impedir a expressão de religiosidade de alguém.

Ao negar o asilo, o que deve levar à deportação da família brasileira, a Justiça americana se permite fazer uma curiosa sugestão: que os brasileiros se mudem para o Nordeste.

"O candomblé é popular e celebrado no nordeste do Brasil, a família poderia se mudar para lá com segurança e, como o requerente principal e sua esposa têm habilidades (laborais) transferíveis, seria razoável se mudarem para lá", afirma a Corte na decisão.

O mais recente Censo do Brasil, no entanto, sugere que a opinião da Corte pode estar bastante motivada por estereótipos. De fato, o estado do Brasil com maior proporção de umbandistas e candomblecistas é o Rio Grande do Sul, com 3,2% da população autodeclarada como praticante de religiões de matriz africana. Além disso, a Bahia é o terceiro Estado com maior número de casos de intolerância religiosa, atrás apenas de Rio e São Paulo.