EUA garantem 'relação firme com Brasil', apesar de possível sanção a Moraes

"No que se refere ao juiz (Alexandre de Moraes), ouvimos as observações do Secretário (Rubio) que falam por si mesmas. Não preciso opinar mais sobre suas observações. O que eu diria é que nós seguimos - através de nossas missões, nossos consulados, nossa embaixada no Brasil, (que seguem) funcionais, operacionais, - trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais, com os juízes, continuando a focar no compartilhamento de informações e equipamentos e apoiando programas que irão aprimorar ainda mais nosso futuro relacionamento com o Brasil", disse Houston.

"Não tenho nada a dizer sobre a Lei Magnitsky Global além do que já foi anunciado. Mas eu diria que nosso firme compromisso com o povo brasileiro é de longa data e seguirá sendo", afirmou. No ano passado, EUA e Brasil comemoraram 200 anos de relações diplomáticas ininterruptas.

O Itamaraty tem dito a autoridades americanas que uma sanção como a Magnitsky a Moraes seria vista como um ataque à soberania do Brasil e traria prejuízos à relação bilateral. Na administração Trump, há quem defenda que Moraes cometeu atentado à liberdade de expressão de americanos ao impor decisões sobre retiradas de conteúdos do ar às redes sociais.

Se alguém fica nos EUA além de seu visto, mostra desrespeito à lei

Mignon Houston, vice porta-voz do Departamento de Estado

O UOL também questionou a vice-porta-voz do Departamento de Estado sobre a crise migratória no país. Nos últimos dias, protestos irromperam em Los Angeles contra as operações das autoridades migratórias para deter e deportar migrantes irregulares do país. Trump se elegeu contando com amplo suporte da comunidade latina no país, mas este apoio dentro do grupo vem caindo conforme avançam os planos da administração de deportação em massa.

"Valorizamos a comunidade latina. Mas também temos que cumprir as leis de imigração dos EUA e garantir a segurança de nossas fronteiras. Esta é, mais uma vez, uma responsabilidade deste governo, que levamos muito a sério", afirmou Houston.