Trump escalou caos em LA para desviar foco de Musk e ligação com Epstein

A escalada de tensão em Los Angeles (EUA), que vive dias de confrontos violentos entre manifestantes e autoridades, pode ser classificada como uma crise muito bem-vinda para o presidente americano, Donald Trump, porque, menos de 24 horas antes de começar escalar, o que a gente via era o mais rumoroso rompimento entre aliados que Washington viu nas últimas décadas. O governador do estado, Gavin Newsom, chamou o movimento de "crise fabricada".

Os protestos contra a política imigratória de Trump eclodiram dois dias depois do rompimento entre o presidente e o bilionário Elon Musk e logo após o embate público que se seguiu: o dono do X chamou o novo orçamento do republicano de "abominação repugnante", Trump rebateu chamando o ex-parceiro de louco e Musk publicou que Trump está na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário morto que estava no centro de uma rede de prostituição e exploração de menores.