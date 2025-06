'EUA sob Trump caminham para o autoritarismo', dizem cientistas políticos

A medida não é trivial. A última vez que um presidente havia contrariado o poder político local para enviar uma força militar a um Estado foi em 1965.

Em um discurso às tropas em Fort Bragg, uma base militar na Carolina do Norte, na última terça, Trump se justificou: "Libertaremos Los Angeles e a tornaremos livre, limpa e segura novamente. Não permitiremos que uma cidade americana seja invadida e conquistada por um inimigo estrangeiro."

Newsom acionou o Judiciário para tentar conter o envio de tropas pelo presidente. A Justiça concordou com o governador, dizendo que a medida é ilegal. A essa altura, entanto, a tensão já tinha escalado e os protestos se espalhado para outras cidades, como Nova York e San Antonio, no Texas, onde o governador republicano Greg Abbott já requisitou a presença da Guarda Nacional.

Na tarde de ontem a secretária de Segurança Interna de Trump, Kristi Noem, foi a Los Angeles para defender as medidas de força do presidente na cidade. O Senador da República Alex Padilla, um democrata, tentou fazer uma pergunta à secretária. Acabou imobilizado no chão, algemado e retirado da sala com violência, ainda que tentasse repetidamente se identificar como uma autoridade. "Se eles algemam um senador da República por fazer uma pergunta, imagine o que farão com você", comentou Newsom.

No próximo sábado, Trump, o aniversariante do dia, será anfitrião de uma grande parada militar na capital dos EUA, Washington D.C. Cerca de 6,6 mil soldados, 150 blindados e 50 aeronaves serão mobilizados em um evento oficialmente feito para comemorar os 250 anos do exército americano. É algo sem precedentes ao menos nos últimos 30 anos. As ruas da cidade tiveram que ser revestidas com placas de aço para suportarem a passagem dos blindados, o que demonstra quão inusual o desfile é.

Ao comentar sua parada, Trump afirmou que qualquer manifestante no evento será "tratado com uma força muito grande". E não descartou invocar o chamado Ato de Insurreição, de 1807, para instalar tropas militares em qualquer ponto do país.