Extremistas espalham memes de ataque a migrantes e manifestantes anti-Trump

Durante as manifestações Black Lives Matter, em 2020, após a morte de George Floyd, Trump chegou a elogiar a atuação de grupos milicianos que se contrapunham armados aos manifestantes contra a violência policial contra negros. Em um desses casos, ele apoiou o jovem de 17 anos, Kyle Rittenhouse, que atirou e matou dois manifestantes em Kenosha, Wisconsin.

Questionado durante um debate televisivo, na campanha eleitoral de 2020, sobre se estaria disposto a condenar a atuação desses grupos, Trump simplesmente respondeu: "Proud Boys, stand up and stand by", algo como "Proud Boys, se levantem e aguardem".

Durante o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando milhares de manifestantes invadiram violentamente o Congresso tentando impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden à presidência, o que removeria Trump da Casa Branca, centenas dentre os envolvidos eram ligados aos grupos extremistas. Vários foram condenados na Justiça pela participação nos atos. E todos receberam o perdão presidencial de Trump no primeiro dia de seu segundo mandato, em janeiro de 2025.

Marginalizados e ostracizados após a derrota de Trump e a insurreição no Capitólio, grupos como os Proud Boys voltaram à cena pública ainda em 2024, durante a campanha do republicano à Casa Branca, para mostrar seu apoio político a ele. Foi o que aconteceu em comícios do republicano em Nova Jersey ou até em atos de comemoração ao de 6 de janeiro, em Ohio.

A agenda de tais grupos e da nova gestão Trump têm claras convergências. Uma das mais claras é a pauta pró-imigração.

Na última semana, o ex-líder do grupo Proud Boys Enrique Tarrio —um dos condenados e perdoados pelo 6 de janeiro— se autointitulou um "czar de fronteira" ao lançar uma criptomoeda, batizada de ICERAID, que recompensa com ganhos aqueles que denunciarem imigrantes sem documentos no país.