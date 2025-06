Com imagem de pacificador em xeque, Trump chega a tenso G7 no Canadá

O G7, grupo das economias mais industrializadas do mundo, completa 50 anos em crise. E a situação deverá ficar evidente no encontro que o grupo inicia neste domingo, 15, num cenário emoldurado pelas Montanhas Rochosas em Kananaskis, no Canadá.

"É um ambiente extremamente tenso, especialmente porque é justamente o G7 com quem Trump tem focado em criar conflitos neste segundo mandato. Há muito mais tensão entre esses países e Trump do que entre EUA e seus adversários tradicionais", afirma Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais do Berea College, e especialista em Estados Unidos.

Nenhum outro conjunto de países aliados dos EUA foi tão claramente confrontado pelo republicano quanto o grupo, que inclui o Canadá, sobre quem Trump impôs taxas e declarou o interesse de anexar como o 51º Estado americano, e a União Europeia, a quem Trump tem ameaçado com múltiplas tarifas, cobrado aumento do gasto militar em autodefesa, além de demonstrar cobiça pela Groenlândia, território do Reino da Dinamarca. Estão ainda no grupo Japão e Reino Unido (e Itália, Alemanha e França também têm assento de membros individuais do G7).