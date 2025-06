Lula vai dar recados duros em primeira oportunidade diante de Trump no G7

A ascensão de Trump ao poder mudou o cenário. O republicano, que não disfarça apreço pelo líder russo Vladimir Putin, tem tentado forçar um processo para a paz e chegou a suspender a ajuda militar e financeira que os EUA garantiam à Ucrânia. Depois da sessão de constrangimentos com Zelensky no salão Oval, em fevereiro, os ucranianos chegaram a temer ficar de fora da discussão sobre seu próprio território e passaram a usar até mesmo emissários, como o presidente francês Emmanuel Macron, para mudar sua relação com o Brasil. Não há, porém, qualquer possibilidade neste momento de que o Brasil participe do processo com tropas de paz em território ucraniano, como chegou a circular há alguns meses. Por enquanto, a diplomacia brasileira afirma que o melhor cenário é aquele em que russos e ucranianos continuem ficando frente a frente para negociar ao menos trocas de reféns, como vem acontecendo.

As ações de Donald Trump, que moveu sua máquina de tarifas para atingir o histórico aliado canadense, também moveram uma negociação estacionada há alguns anos. O premiê canadense Mark Carney pediu uma bilateral à Lula e a diplomacia brasileira vê a chance de retomar com os canadenses a negociação de um acordo comercial entre Canadá e Mercosul. As conversas tinham sido iniciadas ainda quando Justin Trudeau liderava os canadenses e o Brasil vê no modelo de acordo feito com a União Europeia espaço para tentar algo parecido com os canadenses.

Ameaçado não só pela tarifa mas até mesmo por declarações de desejo de anexação por Donald Trump, os canadenses tem buscado alternativas para diminuir sua dependência econômica e política em relação aos poderosos vizinhos. Dias antes do início do encontro, o anfitrião Carney afirmou que as tarifas de Trump criaram fissura na relação histórica entre os dois países e que "a predominância (dos EUA) no mundo é coisa do passado".

O encontro do G7 no Canadá, no ano em que o bloco completa meio centenário, está envolto em tensão. Nenhum grupo de aliados foi tão alvo das políticas tarifárias e da retórica beligerante de Trump quanto o grupo. Tanto assim que os canadenses deverão desistir da possibilidade de uma declaração conjunta final, para evitar constrangimentos e porque o consenso entre o grupo e os EUA em uma série de temas parece difícil. Mais provável é que cada líder faça uma declaração individual sobre os temas. O resultado, porém, é visto como um fracasso diplomático para este tipo de encontro.