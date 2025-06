Com crise no Irã, Trump deixa G7 e não encontrará Lula: 'Querem um acordo'

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a situação no Oriente Médio, com a escalada do conflito entre Israel e Irã, justificariam a necessidade de retorno de Trump aos EUA.

"O presidente Trump teve um ótimo dia no G7, chegando a assinar um importante acordo comercial com o Reino Unido e o primeiro-ministro Keir Starmer. Muito foi alcançado, mas, devido ao que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente Trump partirá esta noite, após o jantar com os chefes de Estado", postou Leavitt na rede X. O acordo tarifário com o Reino Unido já havia sido anunciado há semanas pelo próprio Trump e foi formalizado hoje.

Antes do anúncio de que partiria do Canadá, Trump chegou a fazer uma postagem em sua rede social recomendando que "todos devem evacuar Teerã imediatamente".

Durante o dia, oficiais da Casa Branca negaram que o presidente Trump tivesse a intenção de assinar uma declaração conjunta do G7 pedindo a desescalada do conflito entre Israel e Irã, como desejavam outros líderes, como o chanceler alemão Friedrich Merz.

Além de pedir a retirada dos civis da capital iraniana, Trump disse hoje à tarde que o governo do Aiatolá Khamenei deveria ter fechado um acordo nuclear diplomático com os Estados Unidos. A negociação estava em curso —mas com poucos avanços— quando Israel decidiu seguir em frente com o bombardeio a alvos nucleares e contra autoridades do país, na última sexta. Depois disso, enquanto o conflito escalava, Trump seguiu insistindo que os iranianos voltassem para a mesa de negociações.

Antes voltar à Casa Branca, Trump ainda tiraria a tradicional foto do encontro com todos os líderes do G7. Com a mudança na agenda, ele teve encontros bilaterais apenas com o primeiro-ministro canandense, Mark Carney, com o primeiro-ministro britânico e com o chanceler alemão. Ele ainda se encontrou com a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula Von der Leyen.