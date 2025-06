G7 se reúne com desafio de concordar em resposta para mundo 'mais perigoso'

Na manhã de hoje no bucólico cenário das Montanhas Rochosas de Kananaskis, o anfitrião do G7, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, abriu as reuniões do grupo de países mais industrializados do mundo com um diagnóstico sombrio e um apelo.

"Estamos nos reunindo em um desses momentos decisivos, aqueles pontos de virada na história em que o mundo está mais dividido e perigoso", afirmou Carney, que seguiu, mencionando "Estados hostis e terroristas" expandindo sua capacidade e "ameaçando a segurança global", em uma provável menção ao conflito entre Israel e Irã, que irrompeu apenas dias antes do início do já conflagrado encontro.



"Podemos não concordar em absolutamente todas as questões, mas onde cooperarmos, faremos uma enorme diferença, para os cidadãos e para o mundo", pediu Carney à plateia que incluía os mandatários de Estados Unidos, Japão, Itália, Reino Unido, França, Alemanha e União Europeia.

Em 50 anos de G7, houve poucas ocasiões em que o grupo pareceu tão rachado quanto em 2025. O dissenso é tanto que os canadenses, organizadores do evento, não nutrem sequer a ambição de que alcançarão uma declaração final assinada por todos os líderes, como é praxe em reuniões multilaterais.