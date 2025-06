Lula sobre G7: 'Eu participo para não dizerem que recuso a festa dos ricos'

O presidente brasileiro tinha planejado dar uma série de recados inclusive para Trump. Entre suas mensagens, ele deve condenar os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia e reforçar a necessidade de que os líderes mundiais tomem medidas para combater as mudanças climáticas e promover a transição energética. Segundo auxiliares do presidente, a partida de Trump não deve alterar o teor das mensagens, mas o texto do discurso ainda estava em aberto na noite desta segunda.

Além disso, Lula deve ter uma série de bilaterais. Encontrará com o primeiro-ministro canadense Mark Carney, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o chanceler alemão Friedrich Merz, a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen. Há ainda a possibilidade de uma conversa com o recém-eleito presidente coreano Lee Jae-myung. Lula espera deixar o evento com a confirmação de participação de todos os líderes, à exceção de Trump, na COP-30, em Belém, em, novembro.

Rússia, G20 e G7

Mais cedo, o presidente americano disse ao líder canadense Mark Carney que foi "um erro" ter expulsado a Rússia do grupo em 2014, quando o líder Vladimir Putin invadiu a Criméia, território ucraniano. Questionado se concordava com a afirmação de Trump, Lula tergiversou:

"O Putin participava do G8. Eu acho que o G7, no fundo, depois do G20, não há nem necessidade de existir. O G20 é mais representativo", disse. O encontro com Zelensky deve servir para que o ucraniano reforce o pedido de que o governo brasileiro reforce com os russos e outros aliados que os ucranianos não devem estar fora de uma mesa de negociação de paz.

Lula relembrou que o grupo completará 50 anos agora e disse que o encontro é uma "questão cultural". "Existe desde 1975, desde a crise do petróleo, sabe? Só os primos ricos se reúnem. Mas eles estão no G20, que eu acho que tem mais importância, tem mais densidade humana, tem mais densidade econômica", afirmou. O Brasil sediou o último encontro dos líderes do G20, no ano passado, no Rio de Janeiro.