G7 culpa Irã por crise no Oriente Médio mas pede por cessar-fogo em Gaza

Em 7 de outubro de 2023, o grupo palestino Hamas praticou um massivo ato terrorista contra o território israelense, que levou à invasão de Gaza, aos ataques de Israel ao Hezbollah, no Líbano e, agora, aos ataques israelenses ao Irã. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah operavam como proxies do regime iraniano na região.

E o Irã vinha intensificando seu programa de enriquecimento de urânio e estaria próximo a obter armamento nuclear, de acordo com Israel, o que justificaria a ação militar do governo de Benjamin Netanyahu contra Teerã, iniciada há 5 dias.

"O Irã é a principal fonte de instabilidade e terror na região. Temos sido consistentemente claros ao afirmar que o Irã jamais poderá ter uma arma nuclear", afirma o comunicado.

O ataque militar de Israel ao Irã interrompeu negociações diplomáticas entre os iranianos e os americanos para a interrupção do programa nuclear iraniano. Trump tem insistido para que os negociadores do Irã retornem à mesa enquanto ainda há tempo de evitar maiores consequências bélicas.

De modo ambíguo, porém, o texto do comunicado do G7 pede também por "uma resolução da crise iraniana que leve a uma desescalada generalizada no Oriente Médio, inclusive um cessar-fogo em Gaza". O comunicado não deixa claro o que entende ser uma "resolução da crise iraniana": se por vias diplomáticas ou por meios bélicos. E, de modo genérico, o comunicado cita a importância da proteção a civis.

Gaza enfrenta uma grave crise humanitária diante da ofensiva militar dos israelense e do bloqueio de ajuda internacional ao território palestino. Parte dos países do G7, como Canadá, Reino Unido e França tem ameaçado "medidas concretas" contra Israel caso Netanyahu não alivie o cerco a Gaza. Já Trump se mostrou favorável ao plano de Netanyahu de remover os palestinos de suas terras e reassentá-los em outros países árabes. O republicano chegou a mencionar o plano de construir um balneário de luxo em Gaza, uma "riviera do Oriente Médio".