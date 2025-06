No G7, Lula critica ataques de Israel ao Irã: 'Consequências inestimáveis'

Embora o teor do discurso possa ter sido duro e incômodo para alguns dos presentes, Lula protagonizou momentos descontraídos durante a reunião do G7. No momento em que os 17 líderes se reuniam para fazer uma foto juntos, o presidente brasileiro se entusiasmou em um diálogo com Antônio Costa, o presidente do Conselho Europeu. "Lula, Lula, a foto", chamou um risonho Macron, secundado por Carney. Lula então olhou pra frente e fez um joinha com as mãos enquanto o registro fotográfico acontecia.

Além do discurso, Lula teve uma reunião bilateral com o Canadá, e conversas mais ou menos informais com os líderes de Coreia do Sul, Lee Jae-myung, Índia, Narendra Modi, México , Claudia Sheinbaum e África do Sul, Cyril Ramaphosa. Um atraso de cerca de uma hora na programação do evento, atribuído pelo Planalto à organização do G7, inviabilizou a bilateral esperada entre Lula e o ucraniano Volodymyr Zelensky, e a reunião com o chanceler alemão Friedrich Merz, que partiu antes do brasileiro. Lula deixou Kananaskis às 19h30 no horário de Brasília, sem falar com a imprensa, como previsto anteriormente.