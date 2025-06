Bannon: base trumpista está 'cética' sobre motivos para atacar o Irã

O envolvimento dos EUA em uma guerra iniciada por Israel no Oriente Médio é altamente impopular nos círculos MAGA. Descontentamento com a condução do assunto já havia surgido ao longo da semana e deve se aprofundar agora.

Trump sugeriu em seu post de anúncio do ataques, via redes sociais, que esperava que o ato fosse isolado ao bombardeio das 3 áreas nucleares (Fordow, Natanz e Isfahan) atingidas esta noite. "Agora é a hora de paz", escreveu. Esse desfecho, porém, é improvável, já que o regime iraniano havia alertado que retaliaria com ataques a bases militares americanas na região se os EUA se envolvessem diretamente no conflito, que atinge hoje seu nono dia. Se houver resposta iraniana, é esperado que os EUA respondam.

Os participantes do show de Bannon na noite deste sábado diziam sem cerimônia que Trump tinha "um difícil trabalho pela frente de conectar os pontos" e justificar o ato bélico americano. E cobravam por mais informações do FBI e da CIA sobre as ameaças nucleares iranianas.

A inteligência americana não contava com informações de que os iranianos estariam próximos da bomba nuclear como diziam os israelenses.

Entre a base trumpista há apreensão de que Trump acabe se tornando uma versão de George W. Bush, que invadiu o Iraque a pretexto de destruir armas de destruição em massa supostamente desenvolvidas por Saddam Hussein. A justificativa se comprovou falsa e é tida hoje por republicanos e democratas como um erro histórico do país.