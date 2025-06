'Ataque aéreo não derruba regime no Irã, só tropas dos EUA', diz ex-FBI

Ele compara a situação iraniana ao que aconteceu no Iraque, em 2003, quando os EUA invadiram o país e derrubaram o líder autoritário iraquiano Saddam Hussein. "Embora se fale em mudança de regime, o Irã não é governado por uma única pessoa, mas por todo um sistema ao redor do líder supremo. Não é uma Coreia do Norte, nem mesmo um Iraque sob Saddam Hussein", diz Ali.

O governo iraniano não é uma ditadura clássica. É uma teocracia presidencialista: o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, apontado por um grupo de clérigos xiitas (Conselho de Especialistas), é responsável por políticas de Estado e por supervisionar as ações do presidente, chefe de governo, e do parlamento, ambos democraticamente eleitos. Há ainda o Conselho de Guardiões, que supervisiona aplicações de leis pelos tribunais de justiça do país, parcialmente escolhido pelo aiatolá. E a Guarda Revolucionária, o braço político das Forças Armadas, sob direção dos clérigos.

"Não estou sugerindo que o regime iraniano não tenha desafios, ele tem e é brutal. Mas mesmo que o líder supremo fosse morto em um ataque aéreo, o regime islâmico não entraria em colapso. Eles escolheriam um substituto e pronto", afirma Ali. Trump tem dito que sabe onde Khamenei está escondido e que poderia optar por eliminá-lo. Para Ali, o possível assassinato do aiatolá seria sem efeito em termos de mudanças políticas para o país. "Em caso de morte do Khamenei, também não vejo (a possibilidade do surgimento de) uma revolução popular como a que você teve em 1979, que derrubou o xá Reza Pahlevi, um líder pró-Ocidente, e introduziu uma forma de governança completamente diferente, de clérigos xiitas anti-Ocidente, em um giro de 180 graus", avalia Ali, rememorando os acontecimentos da Revolução Islâmica.

Nesse caso, a única maneira de derrubar o governo dos aiatolás, segundo Ali, seria repetindo a fórmula usada no Afeganistão, em 2002, e no Iraque, em 2003: bombardeios aéreos e ocupação terrestre com coalizões de tropas ocidentais. No primeiro caso, foram cerca de dois meses até a queda dos Talebãs. No segundo caso, cinco semanas até o fim do regime de Saddam Hussein.

"Para uma mudança de regime, teríamos que mobilizar um enorme esforço militar dos EUA e de seus aliados: centenas de milhares de soldados teriam que se deslocar para diferentes partes do Oriente Médio e, entre três e seis meses, precisaríamos ter colunas blindadas avançando sobre o centro de Teerã", diz Ali, citando que no caso iraquiano, os EUA partiram do Kuwait e da Arábia Saudita e questionando qual seria a base terrestre de onde os soldados americanos poderiam partir para invadir o Irã.

"No caso iraniano, seria preciso atravessar desertos e montanhas, em uma logística infinitamente mais complexa. Uma invasão ao Irã seria muito mais difícil do que o que foi feito no Iraque", diz Ali.