Congressista dos EUA volta a pedir à Casa Branca sanções contra Moraes

O congressista dos Estados Unidos Chris Smith, republicano de New Jersey, enviou na noite desta quarta-feira (25) cartas à Casa Branca e ao Departamento de Estado em que pede que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes seja submetido a sanções da Lei Global Magnitsky.

A legislação, criada para punir graves violadores dos direitos humanos, impõe restrições de acesso ao território americano, congelamento de bens no país e proibição de transações financeiras com instituições bancárias que operem nos EUA. Sua aplicação depende de uma ordem do presidente Donald Trump ou do secretário de Estado Marco Rubio.

"O Brasil, antes um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Não podemos nos dar ao luxo de lamentar retrospectivamente a inação quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis", afirma Smith na carta à qual o UOL teve acesso, ao exortar punições a Moraes.