Posts em redes que podem barrar entrada nos EUA, segundo agente de migração

"Todo mundo deveria estar atento ao que posta nas redes sociais. As redes são nosso modo atual de comunicação e o que você coloca ali pode ajudar ou atrapalhar sua tentativa de entrar nos EUA", explica Armour.

Férias de 7 dias ou mudança definitiva?

Qualquer visitante aos EUA pode ser submetido à checagem de suas contas de redes sociais. A inspeção pode acontecer, inclusive, na chegada aos aeroportos do país. Pelas regras americanas, quem pretende ingressar no país é obrigado a desbloquear seus dispositivos celulares ou tablets, caso isso seja pedido pelos funcionários americanos na triagem após o desembarque. Em caso de recusa, o viajante pode ser devolvido ao país de origem.

Segundo Armour, as autoridades americanas trabalham com base em uma série de parâmetros para determinar se alguém representa um risco para a segurança nacional dos EUA ou se poderá se tornar um residente ilegal. Qualquer um que pretenda entrar no país, precisa provar suas intenções em território americano (turismo, estudo, trabalho), comprovar que dispõem dos recursos financeiros para bancá-las e se comprometer a partir quando o período autorizado no país se encerrar.

É aí que as redes sociais entram: para coleta de evidências que sustentem ou contradigam a narrativa do visitante.

"Já houve situações em que a pessoa nos dizia que estava chegando aos EUA para férias de sete dias. Mas quando reviramos suas malas, encontramos cartões desejando-lhe boa sorte em sua nova vida no país. Então, suspeitamos que eles estivessem vindo para cá para viver ou trabalhar ilegalmente. Vemos isso também nas redes sociais. As famílias deles estão desejando-lhes boa sorte, há fotos de uma festa de despedida, posts dizendo aos amigos: 'Ei, venham me ver quando eu me estabelecer, eu passo o endereço.' É esse tipo de coisas que analisamos para construir o panorama geral e recusar a entrada", disse ao UOL Steve Sapp, relações públicas do Departamento de Segurança Doméstica, baseado na Filadélfia.