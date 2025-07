Após pedir desculpas, Musk volta a confrontar governo Trump publicamente

Não foi surpresa, portanto, que Trump tenha prometido campanha "dura" contra Massie. O time do presidente já lançou um comitê político especificamente dedicado a fazer Massie perder a disputa de primária para a eleição de meio de mandato, em 2026. Isso significa que em um dos distritos do Kentucky, Trump e Musk irão se enfrentar eleitoralmente por meio de proxies. Mas não deve parar nisso. "Se esse projeto de lei de gastos insanos for aprovado, o Partido América será formado no dia seguinte. Nosso país precisa de uma alternativa ao partido único Democrata-Republicano para que o povo realmente tenha VOZ", afirmou Musk, também no X.

Não é a primeira vez que o bilionário fala em formar uma terceira legenda política no país, historicamente bipartidário. Há décadas, nenhuma terceira via consegue obter qualquer destaque na política nacional americana. Não está claro se ele próprio poderia tentar se lançar a presidenciável. No início do segundo governo Trump, a influência e o poder de Musk eram tão grandes que em Washington ele chegou a ser chamado de "o presidente em exercício".

Mas o clima azedou conforme Trump passou a ignorar sugestões e prioridades de Musk. Líder do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), responsável por tentar cortar os gastos da máquina pública, o bilionário viu na lei orçamentária de Trump, que de fato aumenta o débito, uma afronta ao seu esforço.



Além de fazer explodir a dívida pública, a Big Beautiful Bill ainda batia diretamente no bolso de Musk, ao cassar incentivos fiscais a painéis solares e a carros elétricos como os da Tesla. Segundo Musk, uma decisão que colocará os americanos atrás da China na competição por hegemonia energética. "Um enorme erro estratégico está sendo cometido agora para danificar a energia solar/bateria, o que deixará os Estados Unidos extremamente vulneráveis.

O posicionamento público de Musk rendeu a ele elogios da senadora democrata Elizabeth Warren, uma das políticas mais duramente criticas por Trump, a quem ele chama de Pocahontas: "Elon Musk está certo sobre isso. Ele acertou em cheio. A ideia de tomar emprestado US$ 3,5 trilhões no cartão de crédito do país para poder dar incentivos fiscais a pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg é financeiramente insana. É terrível para o nosso país."

Enquanto Musk passa os dias, como diria o meme, "xingando muito no Twitter", a Casa Branca tem tentado silêncio e palavras cordiais para não espiralar a crise. A Big Beautiful Bill foi o estopim do rumoroso rompimento entre Musk e Trump no começo do mês. Na ocasião, Musk disse que o republicano devia a ele a eleição e chegou a acusá-lo, sem provas, de estar imbricado no escândalo sexual do operador financeiro Jeffrey Epstein. Musk levaria mais de uma semana para se desculpar e deletar do X tais acusações, levando a um inédito racha na base trumpista.

Neste fim de semana, em entrevista à rede de TV Fox News, Trump foi diplomático e tentou redução de danos ao ser questionado sobre o bilionário: "Acho o Elon um cara maravilhoso e sei que ele sempre vai se dar bem. Ele é um cara inteligente". Mas a tensão tem escalado. Trump relembrou aos legisladores republicanos que eles não devem "ir longe demais" porque "ainda precisam se eleger". Há ainda ao menos mais 72 horas de embates pré-programados nas redes sociais para testar o controle de Trump sobre seu partido no Congresso e a paciência com seu "ex-primeiro parceiro".