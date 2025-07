Analista iraniano vê 'risco significativo do Irã obter bomba atômica'

Relatórios da inteligência americana dão diferentes versões sobre a extensão do estrago ao programa nuclear do Irã e o vazamento das interceptações de conversas telefônicas entre autoridades iranianas sugerem que o dano pode ter sido menor do que o esperado.

Nas análises mais conservadoras, os iranianos teriam sido atrasados em apenas alguns meses em seu potencial de construir uma bomba atômica. O Pentágono afirmou nesta quarta, 2, que os ataques representaram um adiamento de um a dois anos no empreendimento bélico iraniano.

A dúvida, no entanto, persistirá. Isso porque na semana passada, o parlamento iraniano aprovou e, nesta quarta, 2, o presidente do país, Masoud Pezeshkian, implementou a suspensão por tempo indeterminado da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O órgão é responsável por inspecionar as instalações nucleares do país e assegurar que o Irã vinha cumprindo com as obrigações em relação ao acordo de não proliferação de armas nucleares, do qual é signatário desde 1968 (ratificado em 1970), junto com outros 191 países. Israel e EUA não assinaram o tratado.

"Após décadas de sólido acesso da AIEA ao programa nuclear iraniano, estamos entrando em uma fase nova e mais perigosa. A tarefa de entender o que está acontecendo nas instalações nucleares iranianas, novas e antigas, caberá inteiramente às agências de inteligência", reagiu Eric Brewer, vice-presidente da Nuclear Threat Initiative, organização sem fins lucrativos em DC dedicada a aumentar a segurança em assuntos nucleares, em sua conta no X.

Israel usou um relatório da AIEA publicado em 31 de maio como justificativa para os ataques, que qualificou como autodefesa preventiva. "Embora as atividades de enriquecimento salvaguardadas não sejam proibidas por si só, o fato de o Irã ser o único Estado sem armas nucleares no mundo que está produzindo e acumulando urânio enriquecido a 60% continua sendo uma questão de séria preocupação", lia-se no relatório. A confecção da bomba atômica exige enriquecimento de urânio a 90%.

Segundo Parsi, como os ataques israelenses da chamada guerra dos 12 dias aconteceram durante negociações diplomáticas para um novo acordo nuclear entre EUA e Irã e como os americanos se envolveram mais tarde no conflito com ataques às usinas nucleares iranianas, há grande ceticismo das autoridades iranianas em relação ao sucesso de vias diplomáticas agora.