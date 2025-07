Imigrante grávida cogita mudar de estado nos EUA para bebê ter cidadania

Grávida de sete meses, Cristina*, 28, ainda não conseguiu comprar quase nada do enxoval do menino que espera dar à luz até o fim de setembro. Faltam a ela não apenas o dinheiro para as roupinhas do bebê, mas a coragem para sair da casa onde vive, na Flórida, e arriscar um encontro com os agentes do ICE. A agência de alfândega e controle de fronteiras dos Estados Unidos já fez no estado quase dez mil detenções de imigrantes irregulares, como Cristina, desde o início do segundo governo Donald Trump.

Há uma semana, Cristina se viu diante da possibilidade de percorrer mais de mil quilômetros e se mudar às pressas da Flórida para a Carolina do Norte.

Uma decisão da Suprema Corte do país abriu caminho para que uma ordem executiva de Trump entre em vigor. O texto acaba com a cidadania americana por nascimento em território americano a bebês filhos de imigrantes indocumentados ou com vistos temporários (como de estudante, turismo ou trabalho).