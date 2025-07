'Perseguição política a Bolsonaro é uma vergonha', diz governo dos EUA

O departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que "a perseguição política a Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil".

A declaração foi dada por escrito em resposta a um questionamento do UOL sobre a postagem do presidente Donald Trump em que acusava as instituições brasileiras de um "caça às bruxas" político contra o ex-presidente brasileiro e exortou a Justiça brasileira: "Deixem-no em paz".

A nota da diplomacia americana é mais um episódio na recente escalada de tensão política entre Brasil e EUA, que começou no domingo, quando Trump ameaçou tarifas adicionais de 10% a qualquer país que se alinhasse ao bloco Brics. A ameaça era uma referência à reunião no Rio de Janeiro dos chefes de Estado do grupo, que originalmente incluía Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul.