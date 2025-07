Steve Bannon: Trump 'está aborrecido' e sanção a Moraes 'virá em semanas'

A concretização das sanções contra Moraes também guiam as ambições políticas de Eduardo, que quer ser líder da chapa presidencial da direita em 2026. Para bolsonaristas radicados nos EUA, se obtiver a punição a Moraes, o filho do ex-presidente seria visto como o "algoz do gigante".

Assim, ele voltaria ao Brasil com condições de disputar a vaga contra o governador de São Paulo e o preferido do Centrão, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já Trump sabe que seria conveniente para a Casa Branca ter na presidência do Brasil alguém que lhe deva favores nesse nível.

Ciente da disputa, Bannon diz que apoia "100%" o filho de Bolsonaro. Ele também cita o otimismo de bolsonaristas com algumas pesquisas eleitorais, mas os estudos mais confiáveis ainda mostram Eduardo um patamar abaixo do pai e de Tarcísio.

Lula "velho como Biden"

Para Bannon, Lula já "não está mais na sua melhor fase". Ele enviou uma equipe de seu show, o War Room, para observar as reuniões do Brics no Rio de Janeiro. O encontro do bloco também foi alvo de atenção de Trump, que chegou a ameaçar 10% de tarifas adicionais a quem se alinhasse aos Brics.

"O Lula, sem ofensa, está tendo uma performance fora de nível mundial. (...) Ele é como o Biden, que se manteve no poder por muito tempo", afirma Bannon, citando o ex-presidente democrata, que teve questões de saúde ao fim do mandato e não buscou a reeleição. Lula terá 80 anos na eleição do ano que vem, e garante ter condições de saúde para buscar o quarto mandato.