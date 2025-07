Brasil a enviado dos EUA: 'Lamentamos que se aliem com quem tentou golpe'

A declaração foi dada após um pedido de esclarecimentos enviado por esta coluna, ainda na segunda, à diplomacia americana sobre uma postagem de Trump na Truth Social. Naquele dia, o líder da Casa Branca acusou o Brasil de perpetrar uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro e exortava as autoridades brasileiras: "Deixem-no em paz!"

Bolsonaro é réu em um processo por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, entre outros crimes. O relator do caso é o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, contra quem Washington estuda impor sanções.

Trump insiste que Bolsonaro é vítima de 'caça às bruxas', mas processo é legal

Trump voltou à carga em novo post na madrugada, e repetiu a expressão "caça às bruxas contra Bolsonaro" no fim da tarde de hoje, em uma carta em que anunciava tarifas de 50% contra produtos brasileiros. Bolsonaro foi uma das justificativas apresentadas por Trump para a medida econômica.

Segundo relato de diplomatas brasileiros, na conversa com Escobar, a embaixadora do Brasil rebateu com fatos o argumento de que Bolsonaro estaria sendo julgado sem o devido processo legal. Escorel apresentou as provas levantadas nas investigações da Polícia Federal, mostrou que os procedimentos de ampla defesa estão em curso no STF e ressaltou que o ex-presidente deve ser julgado até o fim deste ano.

A embaixadora ainda lembrou que era uma "prerrogativa do Brasil" seguir com seus ritos democráticos e processuais, e disse que o Brasil manifestava "surpresa" que Washington estivesse encampando o argumento de perseguição que tem sido defendido por bolsonaristas.