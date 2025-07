Itamaraty manda Embaixada dos EUA devolver carta a Trump: "Ofensiva"

O presidente Lula também divulgou nota em que defende o Judiciário brasileiro. "O Brasil é um país soberano com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais", afirmou Lula.

O mandatário brasileiro também reafirmou que empresas de qualquer país estarão sujeitas à legislação brasileira para atuar em território nacional. "No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira", disse Lula.

Entre os erros factuais sobre a relação comercial com o Brasil está a afirmação de Trump que de que os EUA possuem um "insustentável déficit" com o Brasil. Na verdade, historicamente, os EUA sustentaram superávit na balança comercial com o Brasil. "As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos", notou Lula.

A embaixada dos EUA confirmou a nova reunião e afirmou em nota que, "como política, não comentamos conversas diplomáticas privadas".

Este foi o segundo encontro de Escobar com Escorel hoje. O primeiro, motivado por uma nota do Departamento de Estado que acusava o Brasil de "vergonhosa perseguição a Bolsonaro e seus familiares", durou 40 minutos e teve tom "duro". Segundo relatos de diplomatas brasileiros, a embaixadora Escorel disse ao encarregado de negócios dos Estados Unidos que o Brasil considerava "inaceitável a interferência dos EUA na política interna do Brasil" e destacou que "a atitude trará consequências negativas para a relação bilateral entre os países".