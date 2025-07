Steve Bannon: "Derrubem o processo contra Bolsonaro, derrubamos as tarifas"

Segundo Bannon, os brasileiros ainda podem esperar "mais ações" do governo americano. Ele cita particularmente sanções financeiras contra o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator dos processos a que Bolsonaro responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, os quais ele nega. Este é um pleito dos bolsonaristas nos EUA que até agora não se concretizou.

As novas taxas devem entrar em vigor no dia 1?º de agosto. Em suas justificativas para a medida, Trump citou o que qualificou como um "caça às bruxas" a Bolsonaro e chamou o processo judicial contra ele de uma "vergonha internacional".

Além disso, a carta de Trump citou "ordens ilegais e secretas" do Supremo Tribunal Federal para retirar do ar conteúdos "de usuários americanos" em redes sociais dos Estados Unidos.

A declaração parece ser uma referência ao caso que a própria empresa de mídia de Trump, a Trump Media and Technology Group (controladora da rede Thruth), e a rede social Rumble movem contra Moraes na Flórida desde fevereiro. Na ação, ambas acusam Moraes de tentar extrapolar sua jurisdição ao enviar para o e-mail dos funcionários das empresas nos EUA decisões judiciais que atingiriam bolsonaristas radicados no país. Atualmente, as empresas pedem indenização financeira a Moraes. O ministro e o STF negam que a jurisdição de ambos tenha sido extrapolada.

'Elon Musk fora do loop'

O trecho da carta de Trump também poderia ser uma referência à contenda entre o bilionário Elon Musk, dono da rede X (ex-Twitter) e Moraes e o STF. Em 2024, Musk descumpriu ordens da Corte para que retirasse do ar conteúdos falsos ou discursos de ódio da rede social e para que mantivesse um representante legal da empresa no país. Por isso, a rede acabou retirada do ar em território brasileiro. À época, Musk chegou a sugerir que, na Casa Branca, Trump poderia punir o Brasil com confiscos, mas, mais tarde, recuou e cumpriu as decisões.