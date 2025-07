Rumble e Truth Social veem ordem de Moraes como 'resposta direta' a Trump

De acordo com a petição da Rumble e da Trump Media, na nova decisão, Moraes ordena a retirada do ar de conteúdos e o compartilhamento de dados do comentarista Rodrigo Constantino, atualmente cidadão americano e morador da Flórida. Se a decisão não fosse cumprida em 48 horas, caberia à Rumble arcar com pagamento de multa diária no valor de R$ 100 mil. As empresas alegam que a atuação de Moraes é irregular, já que elas foram notificadas da ação de Moraes por e-mail de funcionários americanos das redes e não pelos meios oficiais de cooperação judicial internacional.

Além disso, a medida seria inócua, já que a conta associada a Constantino está inativa desde dezembro de 2023 e a própria Rumble está bloqueada em todo o território brasileiro desde fevereiro, por decisão do STF.

"Como a ordem do ministro não tem nenhum propósito prático e a ordem foi enviada dois dias depois da carta do presidente Trump, isso só pode ser interpretado como uma resposta direta à carta do presidente Trump, que faz referência a big techs sendo expulsas do Brasil, o que é uma alusão a Rumble", afirmou à coluna o advogado Martin De Luca, que representa as duas empresas nesta ação. "Não achamos que é algo aleatório, é uma mensagem forte e clara desafiando a carta do presidente Trump", adiciona De Luca.

Questionado, o STF e o ministro Moraes disseram que não comentarão o assunto. O processo corre em segredo de Justiça.

Moraes é alvo de ações na Flórida

Moraes é alvo de ação das duas empresas americanas na Flórida desde fevereiro deste ano. Na ação, elas questionam a atuação do ministro brasileiro, acusando-o de extrapolar sua jurisdição e desrespeitar os ritos de cooperação judicial internacional. As redes também pedem indenização por prejuízos estratégicos e financeiros que Moraes estaria provocando aos grupos com suas decisões.