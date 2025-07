Bolsonaro 'não é meu amigo', mas é respeitado, diz Trump ao criticar Brasil

Uma semana após anunciar tarifas de 50% sobre o Brasil, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a dizer, hoje, que "ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo" em relação ao processo judicial contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

A situação do aliado, réu por tentativa de golpe de estado entre outros crimes, que ele nega, foi uma das justificativas dadas por Trump para punir a economia brasileira. Na noite desta quarta, a procuradoria geral da república pediu a condenação de Bolsonaro nos processos no Supremo Tribunal Federal. Trump quis saber quando começará o julgamento e se Bolsonaro já havia sido condenado. Depois afirmou que o ex-presidente brasileiro não "é meu amigo pessoal", mas lembrou que o conhecia desde o seu primeiro mandato e o via como um "homem honesto" e um negociador duro, termos que ele tem repetido. Trump voltou a falar também em "caça às bruxas" em referência ao processo contra Bolsonaro.

"O Presidente Bolsonaro é um bom homem. Eu conheci muitos primeiros-ministros e presidentes e reis e rainhas, e eu sei, sou muito bom nisso: o Presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil. Ele lutou muito pelo povo do Brasil. Ele negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil, e ele foi muito duro. E ele foi duro porque queria fazer um bom acordo para seu país. Ele não era um homem desonesto, e eu acredito que é uma caça às bruxas e isso não deveria estar acontecendo", disse Trump ao deixar a Casa Branca por volta do meio-dia, pouco antes de embarcar em seu helicóptero.