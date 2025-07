Tarifa de Trump ao Brasil é ilegal e Justiça deve barrar, dizem analistas

Ilya Somin, professora de Legislação da George Mason University e uma das advogadas a entrar com esta ação na Corte Internacional de Comércio, em nome de pequenos produtores americanos, afirma que o caso das tarifas ao Brasil é outro em que as ilegalidades da Casa Branca são claras.

"A situação brasileira exemplifica por que o uso do IEEPA por Trump é ilegal e prejudicial. O processo contra Bolsonaro pelo Brasil obviamente não é uma 'emergência' ou uma 'ameaça incomum e extraordinária' à economia ou à segurança nacional dos EUA. Ambas as condições são necessárias para invocar o IEEPA. Essa situação apenas ressalta o perigo de permitir que o presidente defina esses termos como quiser, sem qualquer revisão judicial, como o governo alega que pode", afirma Somin, em um texto no último dia 10 na revista "Reason, Free Minds and Free Markets".

A diplomacia brasileira vê com bons olhos a possibilidade de que a Justiça americana solucione o problema. O argumento de embaixadores do país com quem a coluna conversou é que a situação já deixou de ser técnica e que o que Trump deseja —interferir no Judiciário do Brasil— está definitivamente fora da mesa de negociação.

Restaria, então, uma saída jurídica. O Brasil, no entanto, não deve acionar a Justiça americana por conta própria, o que poderia soar como interferência no ambiente doméstico alheio. "É pra isso que serve a oposição e a sociedade civil", disse um embaixador brasileiro, sugerindo que esperam que líderes democratas ou organizações em defesa da democracia abram processo contra as novas tarifas de Trump.