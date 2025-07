Brasil vê em investigação dos EUA saída para Trump recuar em tarifa

Integrantes da diplomacia do Governo Lula disseram à coluna que a investigação comercial contra o Brasil aberta ontem, 15, pelo USTR, o Representante de Comércio dos EUA, pode ser a saída que o presidente americano Donald Trump precisava para recuar na imposição de tarifas de 50% aos produtos do Brasil.

Na interpretação política deste grupo, desde o anúncio da medida, Trump colheu reação impopular doméstica e percebeu que o Brasil não cederia politicamente - concedendo, por exemplo, anistia judicial ao aliado trumpista Jair Bolsonaro. Sem poder obter a barganha que imaginou - e foi expressa por expoentes do movimento MAGA (Make America Great Again), como Steve Bannon que disse a esta coluna "derrubem o processo (contra Bolsonaro), derrubamos as tarifas", sobraria a Trump um custo alto demais - as tarifas contra o Brasil são as maiores anunciadas nesta nova rodada de tarifação da Casa Branca.

Trump, porém, precisaria de um argumento que permitisse desistir ao menos temporariamente das taxas sem soar como uma fraqueza política.