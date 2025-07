Em 40 anos, Brasil teve 7 investigações comerciais dos EUA e só uma taxação

Porém, as investigações diminuíram de frequência com a criação, em 1995, da OMC (Organização Mundial do Comércio), que por algumas décadas foi o palco preferencial para resolver disputas comerciais entre países.

Até janeiro de 2025, do total de 130 investigações da seção 301 abertas pelos EUA contra seus parceiros comerciais de todo o mundo, apenas 35 tinham sido criadas depois do surgimento da OMC.

"O número de casos iniciados sob a seção 301 diminuiu significativamente após a implementação do Entendimento sobre Solução de Controvérsias (DSU) na OMC, que forneceu um processo formal e baseado em regras para a resolução de disputas comerciais. Desde 1995, os EUA têm feito valer seus direitos comerciais principalmente por meio do DSU da OMC, em vez de uma investigação formal sob a Seção 301", afirmou a assessoria jurídica americana Crowell & Moring International Trade Group, especialista na área, em uma análise do início do ano em que sinalizava esperar que a situação mudasse no segundo mandato de Trump ainda mais do que no primeiro.

Ao chegar ao poder, em 2017, o republicano optou por esvaziar a OMC e outros órgãos multilaterais e privilegiar acordos e negociações bilaterais, em que os EUA possuem peso desproporcional. Com isso, o Brasil voltou a ser alvo de um inquérito comercial desse tipo em 2020 (leia abaixo).

No entanto, nenhuma investigação contra o Brasil foi tão ampla quanto a última delas, aberta no dia 15. Segundo o anúncio de Jamieson Greer, chefe do USTR, serão alvo de escrutínio os serviços de comércio digital e pagamento eletrônico no Brasil (incluindo Pix, redes sociais, etc), as tarifas a produtos americanos, o respeito a patentes e propriedades intelectuais (em que entra a Rua 25 de Março), o desmatamento (e a produção agropecuária eventualmente relacionada a ele), a possível falha no combate à corrupção que possa gerar vantagem indevida a empresas brasileiras, e o etanol.

A nova investigação foi determinada pelo presidente Trump e já estava prevista na carta divulgada pela Casa Branca no último dia 9, na qual o republicano anunciava taxação de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Agora, o governo brasileiro tem até o dia 18 de agosto para apresentar documentos em sua defesa, e haverá uma audiência pública do assunto em 3 de setembro.