Governo dos EUA revoga visto de Moraes, ministros do STF e Gonet

"O presidente do Estados Unidos deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura da liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos", afirmou Marco Rubio via X.

Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato

Marco Rubio

No meio da tarde, uma alta fonte do Departamento de Estado havia alertado a coluna de que uma nova medida contra o Brasil deveria ser tomada ainda nesta sexta. Assessores do presidente Donald Trump expressaram indignação ao longo do dia, nas redes sociais, pelas ações recentes tomadas pela corte em relação a Jair Bolsonaro.

Ao longo da semana, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo tiveram extensas reuniões na Casa Branca e no Departamento de Estado para pedir nova rodada de punições ao país que possam, segundo eles, pressionar o país a conceder anistia a Bolsonaro e aliados. Nessas reuniões, eles voltaram a pedir sanções contra Moraes, mas não só a ele. Hoje, mais cedo, um pouco depois da operação comntra Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro chegou a fazer postagem pública pedindo que Trump substituísse tarifas por sanções a autoridades brasileiras. A coluna apurou que ele apagou à postagem depois de uma conversa com Eduardo e Figueiredo. O senador alterou o discurso para dizer que o grupo não tem poder para definir os instrumentos que o governo americano vai sacar em relação ao país.

Os bolsonaristas radicados nos EUA vinham pedindo sanções a Moraes e a outros integrantes da Corte há mais de seis meses. O desejo deles era que Moraes fosse alvo de sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, portanto, a medida é menos grave do que a desejada. Ainda assim, trata-se de uma punição coletiva a oito dos 11 integrantes da mais alta corte judiciária do país, além do titular da Procuradoria Geral da União.

A medida do Departamento de Estado impede a entrada em território americano e a concessão de vistos às autoridades alvo. Divulgada pelas redes sociais primeiro, as medidas foram anunciadas com texto incompleto na página do órgão diplomático americano.