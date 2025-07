Governo vê Trump convencido de causa bolsonarista e teme novas sanções

Embora não tenha definido ainda sua resposta em termos de tarifas e tenha pedido por negociações comerciais — sem ter resposta dos EUA — o Brasil também se moveu. Cobrou em duas ocasiões explicações do encarregado de negócios dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, e afirmou que não negociaria com a soberania nacional.

Em uma entrevista à CNN Internacional Lula disse que "se o Trump morasse no Brasil e tentasse fazer aqui o que ele fez no Capitólio, certamente seria julgado e poderia ser preso".

O republicano enfrentava ações judiciais pela insurreição trumpista no congresso americano em 6 de janeiro de 2021, mas os processos foram trancados após sua vitória eleitoral — e ele garantiu anistia total aos apoiadores condenados na Justiça ainda no primeiro dia de seu segundo mandato.

Já no STF, o ministro Alexandre de Moraes deu novas ordens a redes sociais americanas, como a Rumble, para retirada de conteúdos do ar — exatamente o que Trump tinha criticado em uma de suas cartas.

Moraes também determinou medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, como resultado das atividades de Eduardo nos EUA, às quais Moraes chamou de "campanha criminosa". Eduardo é investigado por obstrução de justiça, entre outros crimes.

As cautelares contra Jair enfureceram expoentes do círculo de Trump. Seu ex-porta-voz, Jason Miller, compartilhou em suas redes sociais a informação de que Bolsonaro foi impedido de falar com o filho Eduardo. Já Alex Bruesewitz chamou de "perversa" a decisão de Moraes. Ambos comemoraram o anúncio do banimento de visto às autoridades brasileiras mais tarde no mesmo dia.