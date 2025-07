Eduardo e Figueiredo atuam contra agenda de senadores brasileiros nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo têm atuado junto a autoridades americanas para esvaziar a visita da comitiva de senadores brasileiros que deverá desembarcar em Washington na próxima semana. Grupo vai tentar abrir diálogo e negociação contra as tarifas de 50% sobre o Brasil anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Figueiredo afirmou à coluna hoje que ambos teriam se posicionado contra reuniões dos senadores brasileiros — tanto com autoridades do Departamento de Estado, quanto com o senador republicano Rick Scott, de Illinois. Como resultado, as agendas teriam sido negadas, relata o comentarista. A coluna, porém, não conseguiu confirmar a informação de modo independente até a publicação desta reportagem.

Embora conte com a presença do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e com o petista Rogério Carvalho (PT-SE), o grupo de oito senadores é composto em sua maioria por nomes do centrão e representantes do agronegócio, que será duramente afetado caso as tarifas de Trump, de fato, entrem em vigor em 1º de agosto.