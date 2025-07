Brasil segura reação a veto de visto do STF e tenta esfriar crise com EUA

A reação de Brasília se restringiu à publicação, no último sábado, de uma carta do presidente Lula em solidariedade aos ministros atingidos, na qual classificou a decisão americana como "inaceitável" e "arbitrária". Não por coincidência, o STF também se manteve em silêncio.

Apesar das pressões internas, o governo optou por não dar seguimento a possíveis respostas diplomáticas consideradas mais duras, como chamar a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, para consultas ou convocar o encarregado de negócios dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, para explicações no Palácio do Itamaraty. As duas práticas são comuns no mundo diplomático para demonstrar descontentamento. Segundo fontes do governo, essas hipóteses foram analisadas, mas descartadas.

Embora tenham circulado pelas redes sociais, outras medidas de retaliação mais incisivas, como a cassação de vistos de autoridades norte-americanas, sequer foram cogitadas. Para o núcleo diplomático do Planalto, tais ações seriam vistas como "agressivas", "inócuas" e até mesmo "ridículas".

Venceu a posição de que era preciso jogar parado e em compasso de espera diante de uma semana que poderia marcar uma espiral descontrolada da crise diplomática entre os dois países, ainda mais se novas medidas do judiciário contra Bolsonaro fossem tomadas. Estava claro que "poderia haver uma completa perda de controle na escalada na relação bilateral", segundo disse um dos embaixadores brasileiros a par da situação à coluna.

Governo federal mantém cautela

No governo Lula, há uma divisão clara entre os que defendem uma resposta mais dura e vocal — para preservar a imagem de soberania e evitar que a postura de Washington seja normalizada —, e os que pregam cautela, buscando evitar uma crise mais profunda com gestos que, creem, pouco agregariam à solução.