Analistas americanos sobre crise Brasil-EUA: 'Vai piorar antes de melhorar'

Já Bolsonaro parece fadado a um destino diferente, já que deve ir a julgamento até o fim do ano.

Desde o dia 8 de julho, quando Trump postou pela primeira vez nas redes sociais uma declaração que qualificava como "caça às bruxas" o processo judicial contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ele próprio ou sua administração já repetiram a ideia de perseguição política contra o aliado mais de uma dezena de vezes. Uma delas na carta de tarifas, como justificativa à medida.

"Agora é 100% sobre Bolsonaro", diz Shannon, que prossegue: "ele já colocou tarifa no aço e não tem dificuldade em disparar ameaças aos BRICS, não acho que ele deixaria de citar se fosse esse o caso", afirma o embaixador dos EUA.

De fato, embora tenha imposto tarifas na China e ameaçado a Rússia com 100% de taxa, em nenhum dos dois casos o BRICS foi seu motivador. Na semana passada, aliás, Trump anunciou um acordo comercial com um dos novos integrantes do bloco, a Indonésia, e as negociações com a Índia, membro original do grupo, estão avançando.

Para Zimmerman, porém, Jair Bolsonaro é apenas uma parte da história. "Não existe uma motivação primordial, até porque o Trump muda de prioridades com constância", afirma o analista.

Ele continua: "Então vejo três razões centrais. Uma é a preocupação dele com a regulação brasileira sobre as big techs, que são motores da economia americana, e o quanto a legislação brasileira poderia servir de modelo para o que se fará no assunto no restante do Sul Global. Outra é a questão da expansão dos BRICS e da possibilidade de que isso represente uma substituição do dólar como moeda internacional. E a última são as conexões dos mundos Trump e Bolsonaro, que são muito estreitas e longevas e que dividem muitas narrativas".